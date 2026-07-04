Muere un hombre de 55 años al estrellarse con su coche y dar varias vueltas de campana en Cartagena

Un hombre de 55 años de edad murió este sábado por la tarde al estrellarse con su coche en el kilómetro 0,500 de la carretera RM-605, entre Los Dolores y la pedanía de El Plan, en el término municipal de Cartagena, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región.

Minutos antes de las cinco de la tarde se recibían en el 112 "varias llamadas alertando de la salida de vía de un turismo junto a la AP-7". "Los alertantes informaban de que el vehículo había volcado y que su único ocupante permanecía atrapado e inconsciente en el interior", detalla Emergencias en su web.

En concreto, el hombre, que viajaba solo en el turismo, perdió el control del automóvil, por razones que se desconocen, se salió de la carretera, dio varias vueltas de campana y volcó. Al hacerlo, quedó sin sentido y atrapado en el coche.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Cartagena y de la Guardia Civil de Tráfico, así como bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, que procedieron a la excarcelación del varón, así como sanitarios en una ambulancia del 061. Lamentablemente, solo pudieron certificar el deseo.

Se alertó al forense y al juez de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver. Los restos mortales son llevados al Instituto de Medicina Legal, a la sede que hay en Cartagena, donde la autopsia corroborará las causas del óbito. No se descarta que el hombre sufriese una idisposición previa que le hiciese perder el control del coche, con tal fatal resultado.

La Operación Salida está dejando un fin de semana negro en las carreteras de la Región. El de Cartagena se trata del tercer fallecido en las carreteras de la Región en apenas 24 horas, después de los siniestros mortales de El Algar y Torre Pacheco.