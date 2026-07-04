Ajuste de cuentas
Detenido un presunto autor del asesinato a tiros del menor de 15 años en un parque de Barcelona
Los Mossos informan que la investigación sigue abierta y trabajan con la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han detenido a uno de los presuntos autores del asesinato a tiros de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona. La policía catalana ha informado este sábado por la mañana de la captura, si bien también han avanzado que la investigación sigue abierta. Los hechos que se le imputan al apresado tuvieron lugar el pasado jueves 2 de julio, sobre las diez y media de la noche, cuando dos bandas rivales se enfrentaron en el barrio de La Sagrera y acabaron a tiros. Dicho combate se saldó con un menor de edad muerto por disparos de arma de fuego.
Tras el crimen, los sospechosos escaparon por la avenida Meridiana y los Mossos pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, activando varias unidades para tratar de dar con los responsables. Este sábado por la mañana han informado de la primera detención. "Detenemos en Barcelona un hombre presuntamente relacionado con la muerte violenta de un menor de edad, en unos hechos ocurridos la noche del 2 de julio en Barcelona", han publicado en un mensaje en la red social X (antes Twitter). El caso está bajo secreto de las actuaciones.
La hipótesis bajo la que trabajan los Mossos d'Esquadra en su investigación es un ajuste de cuentas, no de un hecho aislado o un enfrentamiento abrupto. "El análisis de los hechos indica que no estamos ante un hecho aleatorio, de un accidente o de una situación que se va de madre", explicó el intendente de los Mossos Toni Rodríguez, poco después de conocerse los sucesos.
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Fuente: El Periódico
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