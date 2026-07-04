Desarticulado un grupo criminal dedicado al narcotráfico en Torre Pacheco

Una organización criminal dedicada al narcotráfico en Torre Pacheco ha sido desmantelada por la Guardia Civil. En total se detuvo a cuatro personas que, según indicaron los agentes, pertenecían a este grupo.

A través de una nota de prensa, el cuerpo benemérito explicó que los autores de los presuntos delitos dirigían un punto de venta de drogas activo en el mencionado municipio de la Región de Murcia. Asimismo, añadieron que durante el operativo incautaron "una gran cantidad de drogas".

Varios agentes de la Guardia Civil junto a la puerta del domicilio en el que se vendía droga. / Guardia Civil

El 90% del material encontrado correspondía a crack; el 10% restante se repartía entre cocaína, hachís y marihuana. Por otra parte, comentan que en las inmediaciones del punto de venta de estupefacientes había un "elevado" número de consumidores habituales de estas sustancias.

Los cuatro detenidos no eran del municipio pachequero, sin trabajo ni domicilio conocido y, en la mayoría de los casos, eran adictos al crack. La vivienda utilizada para comercializar sus productos se encuentra en el extrarradio del casco urbano.

Al respecto del material incautado, no se trató de droga solamente; la Guardia Civil comenta que sacaron básculas de precisión, recortes circulares de bolsas de plástico, alambre para el cierre de las dosis y otros elementos relacionados con el proceso de distribución de la droga a los clientes. También encontraron dinero en efectivo y un vehículo que utilizaban de forma diaria para el transporte de los estupefacientes

Los agentes de la Guardia Civil conducen a un detenido a un coche patrulla. / Guardia Civil

Otros delitos y la investigación

Los agentes implicados en el caso afirman que la investigación se produjo a raíz de otros delitos que cometieron los detenidos y que levantaron sospechas. Se trata de robos con fuerza, hurtos y sustracción de bienes del interior de vehículos. En este sentido, la Guardia Civil comenzó la investigación cuando detectó un "considerable" incremento de los robos.

Uno de los principales hilos de los que pudieron tirar fueron los viajes diarios de una pareja que se desplazaba hasta el punto de venta para traer nuevas drogas y para recoger la recaudación de las últimas ventas.

Los dos individuos ya habían sido investigados en el pasado por otras operaciones en Torre Pacheco, lugar en el que residían anteriormente. Durante el seguimiento y el análisis de las pruebas pudieron descubrir que quienes vendían desde el domicilio habían sido, previamente, clientes de los proveedores.

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Estos últimos se encontraban en la parte alta de la organización delictiva, pero también contaban con un escalón intermedio en el que unos supervisores se aseguraban de que la droga fuera distribuida según las directrices de los primeros. En el último escalón estaban los vendedores.