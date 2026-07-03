Siete muertos por ahogamiento en la Región durante junio: uno de los peores datos desde 2015

Uno de los datos negativos que nos deja el mes de junio es el de ahogamientos en las playas de nuestra Región. El informe elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) enseña una tendencia preocupante de cara a este verano. Hasta siete fallecidos en un solo mes, cuando apenas comienza el verano, y teniendo en cuenta que durante el año completo de 2025 se produjeron solamente trece.

A nivel nacional, se han registrado un total de 92 en junio -siendo la Región de Murcia la sexta comunidad con más ahogados-, lo que eleva a 217 los fallecidos por esta causa en el primer semestre de este año.

El dato de junio supone 19 fallecimientos más que en el mismo mes del año pasado, que ya marcó un máximo histórico con 73 muertes, y "confirma un inicio de temporada estival especialmente preocupante", advierte la RFESS.

Dieciséis de los fallecidos en junio eran menores, de los cuales nueve perdieron la vida en piscinas, cinco en playas y dos en otros espacios acuáticos.

El total de 217 muertos en el primer semestre de este año son seis más que los registrados en el mismo período de 2025 y de esta cifra 18 eran menores.

A juicio de la Federación de Salvamento, esto refleja que se debe reforzar la vigilancia permanente sobre niños y adolescentes y recuerda que un descuido de apenas unos segundos puede tener consecuencias irreversibles.

Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor número de ahogamientos mortales durante junio, 21, seguida de Cataluña con 13.

Baleares y la Comunidad Valenciana registraron ocho casos cada una, Galicia y la Región de Murcia siete, Canarias seis, Castilla y León cuatro; Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, tres; Comunidad de Madrid y Navarra, dos, y Asturias y la Rioja, uno cada una.

En el acumulado del primer semestre de 2026 Andalucía encabeza el número de fallecimientos por ahogamiento con 39 casos, seguida de Galicia, con 32, y Canarias, 30. A continuación se sitúan Cataluña, 24; Comunidad Valenciana, 15; Baleares, 10, y Castilla y León, 13.

Las playas fueron el entorno con mayor número de fallecimientos en junio con 47, lo que representa más de la mitad del total registrado durante el mes.

Las piscinas contabilizaron 19 fallecimientos, seguidas de otros espacios acuáticos como costas, mar abierto, embalses, lagos, arroyos, puertos, pantanos y presas con 19 mientras que los ríos registraron siete.

La RFESS recuerda que estos datos vuelven a poner de manifiesto que el riesgo existe en cualquier entorno acuático y que la prevención debe mantenerse con independencia del lugar elegido para el baño.

Del total de víctimas registradas en junio 68 eran hombres y 24 mujeres con lo que se mantiene la tendencia.

Por edades, las personas de mayores de 75 años fueron el grupo más afectado, con 19 fallecimientos, seguidas de las comprendidas entre 65 y 74, con 16 casos.

También destacan los nueve fallecimientos registrados entre jóvenes de 18 a 25 años y los ocho correspondientes a la franja de 26 a 34.

En cuanto a la nacionalidad 46 víctimas eran españolas, 17 procedían de otros países europeos, cinco eran de origen americano, dos africanas y en 22 casos no ha sido posible determinarla.

En 42 de los ahogamientos mortales registrados durante junio existía servicio de socorrismo en el lugar del incidente mientras que en 20 casos no había vigilancia activa en ese momento y en otros 30 no procedía la existencia de este servicio por las características del espacio acuático.