Un octogenario abusa sexualmente de una menor que fue a su casa de Beniaján a pedir el aguinaldo

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un hombre, que ahora tiene 80 años, por agredir sexualmente a una menor de edad que acudió a su domicilio, ubicado en la pedanía murciana de Beniaján, acompañada de tres amigas, para pedir el aguilando.

La víctima, de 14 años en aquel momento y ahora de 17, tendrá que ser indemnizada con 600 euros, tal y como establece la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico. Aunque los hechos tuvieron lugar el día de Navidad de hace tres años, el juicio y la sentencia son del presente año 2026.

Cabe recordar que el aguilando, tradición arraigada en Murcia, es una costumbre que consiste en ir por las casas, cantando, para solicitar donativos. En este marco aconteció el episodio, cuando la víctima, junto con tres amigas, salió a pedir el aguinaldo por diferentes casas de la murciana pedanía de Beniaján.

Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, lo que pasó es que, tras cantar unos villancicos en la puerta del individuo, este invitó a las jóvenes a pasar, algo a lo que, tras unas reservas iniciales, accedieron.

El ahora octogenario cerró la puerta y ofreció a las adolescentes bombones de licor y tabaco. Con un lenguaje inadecuado para la edad de sus interlocutoras, las instó a quedarse a dormir, continúa el relato de hechos probados.

Afirmó que estaba viudo y que podían quedarse, ducharse y ponerse un pijama. Después de referirse a ellas como ‘novias’, las menores comenzaron a sentirse incómodas y trataron de abandonar el domicilio. Antes de que la afectada, la última de las chicas en salir, pudiera atravesar la puerta, el sujeto la agarró del cuello y tiró de ella para tratar de besarla, acto que la víctima consiguió esquivar no sin ser palmeada en las nalgas antes de poder reunirse con sus amigas.

No se presenta al juicio

El Palacio de Justicia de Murcia fue escenario de la vista oral, a la cual el acusado no se presentó. Tal y como especifica la resolución judicial, el sujeto «conscientemente decidió no acudir al juicio, lo que nos impidió oír su versión y, por tanto, conocer un relato alternativo». Así las cosas, «adquiere mayor relevancia la narración de la denunciante».

Durante el juicio, por otro lado, el padre de la víctima refirió cómo había cambiado la conducta de su hija tras lo acontecido, con un peor carácter y un miedo a acercarse al pueblo.

El tribunal considera que el octogenario es autor de un delito de agresión sexual por el cual es condenado a un año de prisión. Cuando salga de la cárcel, se le aplicará la medida de libertad vigilada por plazo de un año, así como la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y la inhabilitación por un lustro para practicar cualquier actividad que implique contacto directo con menores.