Emergencias
El incendio de una nave hortofrutícola de Torre Pacheco genera una enorme columna de humo negro visible a kilómetros
Medio centenar de llamadas alertaron a Emergencias de un fuego para el que se movilizó un helicóptero
El incendio de una nave hortofrutícola ubicada en Torre Pacheco generó este viernes una enorme columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. En concreto, la infraestructura siniestrada estaba en el paraje de El Corralón, en Balsicas.
Ocurría minutos antes de las dos de la tarde. Medio centenar de llamadas alertaron a Emergencias del suceso. "Una llamada de la propia empresa comunicó que todos los trabajadores habían salido", explicó el 112 en su página we.
Al lugar se movilizaron dos dotaciones de bomberos del Consorcio, que indicaron que ardían palets y plásticos en el patio exterior de la nave industrial, el remolque de un trailer y una torre eléctrica, precisaron desde Emergencias. Además, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias fue movilizado en apoyo de los bomberos.
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