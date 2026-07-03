Emergencias
Incendio de hierba seca y rastrojos junto a la carretera Barranda-Archivel
Los bomberos del Consorcio de Extinción y Salvamento extinguieron el fuego en el Cortijo de Fuente del Álamo, en Caravaca de la Cruz
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E.P.
Bomberos del Consorcio de Extinción y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido un incendio de hierba seca y rastrojos cerca de la carretera de Barranda-Archivel, en Caravaca de la Cruz, en el Cortijo de Fuente del Álamo, según han informado desde el '1-1-2'.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido una llamada desde la garita forestal, frente a la que se ha producido el incendio. En ella ha informado de que, además, se había generado una gran columna de humo.
Junto a los bomberos, se ha desplazado un agente medioambiental. El incendio se ha dado por extinguido a las 16.30 horas.
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