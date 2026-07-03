Incendio de hierba seca y rastrojos junto a la carretera Barranda-Archivel

Bomberos del Consorcio de Extinción y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido un incendio de hierba seca y rastrojos cerca de la carretera de Barranda-Archivel, en Caravaca de la Cruz, en el Cortijo de Fuente del Álamo, según han informado desde el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido una llamada desde la garita forestal, frente a la que se ha producido el incendio. En ella ha informado de que, además, se había generado una gran columna de humo.

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Junto a los bomberos, se ha desplazado un agente medioambiental. El incendio se ha dado por extinguido a las 16.30 horas.