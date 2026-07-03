Tráfico
Cuatro heridos, dos de ellos muy graves, al chocar dos coches y volcar uno de ellos, con una familia a bordo, por un desnivel en Cartagena
En el automóvil que se llevó la peor parte en el accidente en El Algar viajaban seis personas, dos de ellas menores de edad
Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas muy graves, al chocar dos coches en una carretera a la altura del municipio de Cartagena este viernes, primer día de la operación salida del verano 2026.
El siniestro vial se produjo minutos después de las cinco de la tarde, en el kilómetro 13 de la carretera N-332, a la altura de El Algar, cuando, por razones que se investigan se produjo una colisión frontolateral entre dos turismos, indican fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. Tras chocar, uno de los coches, el ocupado por una familia volcó y cayó por una especie de terraplén.
Según explicaron fuentes cercanas al caso, en uno de los vehículos siniestrados viajaban seis personas, pese a que su capacidad máxima era de cinco. En el otro automóvil solamente iba un hombre, que pudo salir por sus propios medios y estaba consciente.
Las primeras hipótesis apuntan a que se produjo un cruce de vías, esto es, que los coches chocaron cuando cada uno de ellos llevaba una dirección diferente y coincidieron en un punto. Fuentes próximas a la investigación detallaron que los automóviles iban a bastante velocidad.
Atrapados en el amasijo de hierros
Emergencias recibió llamadas para alertar de lo sucedido: se precisaba de ayuda sanitaria urgente para ocupantes del coche, que, tras volcar y despeñarse por el desnivel, no podían salir por sus propios medios del amasijo de hierros en el que se había convertido el automóvil.
Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos de Cartagena, con el propósito de rescatar a los atrapados, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y tres ambulancias del 061, debido a la cantidad de personas afectadas.
Dos menores, uno de 17 años y otro de 10, fueron trasladadas en ambulancia al Santa Lucía de Cartagena, el hospital más cercano. Los sanitarios permanecieron un rato in situ, con los dos heridos más graves, uno de ellos un adulto de 30 años, hasta que los estabilizaron y los llevaron al hospital cartagenero de referencia.
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