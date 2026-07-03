El crimen del Calvario de Cartagena ya tiene veredicto: Alfonso, culpable de acribillar a tiros a su amigo Seve

Alfonso L.M., el hombre que fue juzgado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, por acribillar a tiros hasta matarlo a un joven de 27 años, Severiano, alias Seve, hace 11 años en la ciudad portuaria, es culpable. Así lo considera el jurado popular, que emitía este viernes a primera hora de la tarde su veredicto.

En otoño del año 2015, un joven de 27 años, Severiano, natural de La Unión y vecino del barrio de Lo Campano de Cartagena, fue acribillado a tiros en el camino de subida al Monte Calvario de la ciudad portuaria. Eran las nueve menos cuarto de la mañana cuando los trabajadores de una empresa de mantenimiento de antenas descubrieron el cadáver. Once años después, salió el juicio y ya hay veredicto.

Le acribilló a tiros. Lo remató cuando estaba en el suelo, aún con vida, con cinco tiros en el pecho y en las piernas. "Lo damos por cierto", dijo la portavoz del jurado. Lo creen así por lo que declararon los agentes de la Policía Nacional a los que Josefa M. L., la prima de Alfonso y también procesada, les contó el crimen, porque así se lo dijo su pariente. "Le confesó que se puso nervioso y le pegó tres o cuatro tiros a Seve". También por los testimonios de vecinos que apuntaron que había una deuda entre Alfonso y el joven que acabó muerto.

Cabe recordar que, cuando testificó, en calidad de acusada, Josefa M. L. indicó que en su día contó falsamente que su primo le había confesado el homicidio porque "tenía miedo". Y justificó por qué le sacó una habitación en un alojamiento a su nombre: "Estaba enfadado con su mujer, ellos se iban de hoteles... a mí no me pareció raro que me pidiera un hotel. Me dijo que no tenía DNI, que le pusiese el mío... Es que lo que hice por él lo podía haber hecho por una amiga".

Cuando declaró, Alfonso aseguró que esa noche estuvo con su mujer, con la cual durmió en un hotel. A la mañana siguiente le dijeron que habían aparecido el cuerpo sin vida de su amigo. "De primeras decían que había dos muertos y uno de ellos era yo", contó, a preguntas de su abogado, al único al que quiso contestar. Relató también que le comunicaron que familiares del difunto le estaban buscando, por lo cual "pues claro que siento miedo" en ese momento.

El jurado, por otro lado, considera que Josefa también es culpable, pero que "actuó por miedo", por lo que es favorable a que se la acabe indultando, no así al sujeto que apretó el gatillo.