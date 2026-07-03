De amenazar con una pistola a tres médicos a morder a un vigilante: Cartagena es escenario de cinco episodios violentos en sus centros de salud y hospitales

El municipio de Cartagena ha sido escenario recientemente de cinco episodios violentos por parte de pacientes que, presuntamente, amenazaron y agredieron a médicos y personal de seguridad en centros sanitarios en apenas un mes y medio, indican fuentes policiales. Todos los agresores, que no son familia y protagonizaron casos independientes entre sí, han sido ya juzgados y todos se encuentran en libertad, pese a ser condenados.

Según explicó la Policía Nacional en un comunicado, "en el primero de los casos, un varón que acudió a una cita con el personal sanitario de psiquiatría de un centro, fue detenido unos dias después de haber mostrado un arma de fuego de manera intimidatoria a dos facultativos y una psiquiatra". La puso encima de la mesa, apuntan fuentes cercanas al caso. Ocurría en el centro de salud mental ubicado en la plaza de San Agustín.

·En el segundo, un hombre era detenido después de que amenazara de muerte al facultativo de un centro de salud tras ser informado que las lesiones o patologías presentadas no reunían los requisitos legales para ser consideradas como accidente laboral", prosigue la nota del Cuerpo.

Persigue a un enfermero

En el tercero, "un enfermero que había finalizado su jornada laboral, al abandonar su centro médico, fue increpado y amenazado por un paciente con el que se cruzó y que le llegó a seguir de manera intimidante durante unos minutos hasta que pudo perderlo" de vista. Al parecer, el autor de los hechos había protagonizado episodios similares anteriores que no habían sido denunciados.

Unos días después se produjo el cuarto incidente, en el Santa Lucía, donde el familiar de una mujer hospitalizada, "con el objetivo de conseguir que la cambiaran de hospital, mantenía una conducta irrespetuosa hacia el personal sanitario que lo asistía, llegando a agarrar, zarandear y amenazar de muerte al médico por no acceder a sus demandas", prosigue la Policía. Insistía en que cambiasen a su madre de hospital.

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En el último de los casos, en la zona de Urgencias del Santa Lucía, "una mujer era detenida tras acudir a un centro médico y demandar mediante gritos y amenazas que fuera atendida en el momento y que se le entregara su medicina, llegando a empujar y morder en un dedo a uno de los miembros de seguridad que intervinieron", destaca el Cuerpo, que añade que se trató de un "comportamiento irrespetuoso y agresivo que continúo ante los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar".