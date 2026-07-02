El TSJ de Murcia reduce la pena de cárcel a una mujer trans que abusó sexualmente de su sobrina de 12 años en Águilas

Una mujer trans era condenada por la Audiencia Provincial de Murcia, hace tres años, por abusar sexualmente de su sobrina en Águilas cuando la víctima tenía 12 años de edad. La condenada, originaria de un pueblo de la provincia de León, recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que, en el presente año 2026 ha estimado parcialmente su recurso.

Según decreta la resolución de este órgano, a la que ha tenido acceso este diario, «revocamos la misma solo en el extremo de apreciar como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas y, en consecuencia, reducir la extensión de las penas de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuestas de 2 años y 6 meses a 1 año, 3 meses y un día».

Y es que los episodios que se cometieron en el citado municipio costero acontecieron hace prácticamente dos décadas: en 2007. En concreto, desde enero de ese año y hasta finales del curso escolar. La perjudicada, sin embargo, tardó años en denunciar, lo cual dio lugar a que el proceso judicial comenzase más tarde.

En concreto, destaca el tribunal que el procedimiento «tuvo su entrada en los Juzgados de Lorca con sello de registro del 25 de noviembre de2015, y en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lorca el 26 de noviembre, sin incoarse formalmente hasta auto de 22 de febrero de 2016».

«A partir de esa fecha han existido periodos de inactividad judicial en la fase de instrucción entre enero de 2017 y mayo de 2017; posteriormente entre marzo y septiembre de 2018; y desde el auto de conclusión de sumario dictado en mayo de 2019 hasta febrero de 2021, en que se remite a la Audiencia para enjuiciamiento», precisa.

El TSJ, en su fallo, procede a «confirmar el resto de los pronunciamientos de la sentencia» de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, así como a declarar de oficio las costas. Esos pronunciamientos en cuestión detallaban que la condenada no podría acercarse a menos de 300 metros de su sobrina ni comunicarse con ella por medio alguno durante cuatro años. No se fijó indemnización alguna para la víctima, puesto que la afectada renunció a ella.

La condenada, no obstante, trató que se anulase toda la sentencia condenatoria: siempre negó la violencia sexual y, en el juicio, manifestó, a preguntas de su defensa (se acogió a su derecho a no contestar a ninguna otra parte) que solamente se explicaba la denuncia como una represalia: por no satisfacer sus «caprichos» y demandas económicas.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, la procesada insta a la menor «a trasladarse al pasillo de la vivienda o, en ocasiones, al cuarto de baño, donde iniciaba una serie de contactos físicos de carácter sexual» con ella. «Esas acciones se repitieron, en número de días indeterminado, a lo largo de esos meses, y en alguna ocasión solicitó a su sobrina a que entrase en el cuarto de baño, se desnudase, se hiciera unas fotografías y se las entregara», especifica el tribunal. Al menos en una ocasión, trató de violarla.

Trastorno de estrés postraumático crónico

La víctima «como consecuencia de los hechos descritos, presenta trastorno de estrés postraumático de carácter crónico, con leve perturbación del estado de ánimo, leve sintomatología ansiosa, afectación de su autoestima, y ciertos desórdenes de personalidad», tiene claro el tribunal.

«He vivido muchos años muerta de miedo, intentando aparentar serenidad, porque me daba miedo que me pudiese hacer algo si lo contaba», escribió la perjudicada, años después, en un manuscrito que entregó en el cuartel de la Benemérita. Así arrancó el caso.