El incendio de un camión complica el tráfico en la A-30 a la altura de Blanca

Un camión se ha incendiado en la autovía A-30, a la altura del municipio de Blanca, en sentido Albacete, según ha informado el 112 de la Región de Murcia.

El fuego, originado sobre las cinco de la tarde de este jueves, ha causado hasta dos kilómetros de retenciones en la zona y ha obligado a cortar el carril afectado mientras actuaban los servicios de emergencias.

Desde el servicio de emergencias se ha pedido a los conductores que circulen con máxima precaución por la zona y que faciliten el acceso de los efectivos de emergencia desplazados hasta el lugar del incidente.

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Asimismo, se recomienda a los usuarios de la vía que busquen rutas alternativas para evitar retenciones y garantizar la seguridad de todos los vehículos que transitan por este tramo.