Sucesos
Detenido por robar unos auriculares a un viandante a punta de navaja en Murcia
Cuando fue interceptado y cacheado, los policías descubrieron que el sospechoso llevaba encima drogas
La Policía Local de Murcia ha detenido a un individuo, cuya identidad y edad no ha trascendido, acusado de robar unos auriculares a un viandante a punta de navaja, tal y como informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar de madrugada y la intervención la llevaron a cabo agentes de Seguridad Ciudadana del Cuerpo. El arresto tuvo lugar momentos después de que el sujeto sustrajese a un desconocido unos auriculares amenazándolo con un arma blanca.
Cuando fue interceptado y cacheado, los policías descubrieron que el sospechoso llevaba encima sustancias estupefacientes, por lo que se enfrenta a una sanción.
Por otro lado, también de madrugada y en el casco urbano de Murcia, "componentes del grupo de Seguridad Ciudadana detuvieron a un individuo reclamado judicialmente". En concreto, la captura tuvo lugar en la zona de La Fama. Sobre este sujeto pesaba una orden de detención e ingreso en prisión por quebrantamiento de condena.
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