Movilizados tres helicópteros por un incendio forestal en la Sierra de Columbares de Murcia

Por enésimo día consecutivo, un nuevo incendio se declaró en el municipio de Murcia. Esta vez en la Sierra de Columbares, en la pedanía de Gea y Truyols, donde, en torno a las dos de la tarde, una treintena de testigos llamaron al 112 para comunicar que había mucho humo en la zona. De que creían que se estaba produciendo un fuego.

Los Bomberos de Murcia recibieron a las 14.11 horas el aviso desde el Centro de Coordinación de Emergencias para alertar de lo sucedido. Al lugar se movilizaron inicialmente tres camiones, aunque posteriormente salió un cuarto, con un total de 14 efectivos, informó un portavoz del Cuerpo.

En cuanto al terreno, cabe reseñar que todo lo que sea el monte, y 400 metros colindantes con el mismo, se considera zona forestal. En esta ocasión, en el área afectada también hay bancales y cultivos, así como instalaciones para dar soporte a los mismos, como balsas de riego y naves. Fuentes cercanas apuntaron que, en principio, no hay viviendas cerca del foco.

Al lugar se desplazaron, además de los bomberos de Murcia, un agente medioambiental, tres brigadas de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales y tres helicópteros: dos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con técnico de extinción y brigadas helitransportadas, y el helicóptero de coordinación y vigilancia del mismo organismo, según detalló el 112 en su página web.

Goteo de fuegos constantes

Una gran columna de humo, enorme desde el aire, alarmó a vecinos y visitantes de un municipio que aún tiene abiertas las heridas por el incendio de Los Garres que calcinó casi 200 hectáreas y obligó a desalojar a los residentes, por precaución. Desde entonces, el goteo de emergencias por fuegos es constante.

El pasado 20 de junio, un aparatoso incendio de cañas y matorral en la mota del río hacía saltar todas las alarmas y obligaba a desalojar varias viviendas cerca del Segura a su paso por Murcia, en la zona de El Malecón. Se desató un incendio en la misma mota del río, que se encontraba atestada de maleza. El fuego saltó al poco a ambos márgenes y empezó a crecer.

Apenas unos días después, la circulación de los trenes en Murcia se vio interrumpida durante unos 40 minutos en un tramo debido a un incendio de matorral con dos focos que se desató junto a las vías del AVE. Bomberos, efectivos de Protección Civil y agentes de la Policía Local se movilizaron al lugar.