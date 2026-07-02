Cae una red de narcos de Vega Media que empleaba armas de guerra para perpetrar vuelcos de droga a bandas rivales: "De las más activas de los últimos años"

Los narcotraficantes que operan en la Región se hacen, en ocasiones, con armas de fuego que tienen apariencia de ser de guerra (pero no lo son) para vigilar y defender su mercancía de posibles vuelcos, como ya publicó este diario. No obstante, las armas de guerra auténticas, las que disparan en ráfagas, llevan años instaladas en la Comunidad murciana. Con una de ellas perpetraron un vuelco, en noviembre, unos sujetos en la Región. La Policía Nacional ha desmantelado ahora su banda. Y lo ha hecho tras meses de pesquisas que incluyeron escenas de mucha violencia.

Ahora ya hay 17 detenidos y todo empezó en noviembre, "cuando se tuvo conocimiento que varios individuos a bordo de un vehículo de alta gama y portando dos armas de fuego cortas y un arma de guerra, habían obstaculizado el paso a otro vehículo, tratando los asaltantes de secuestrar de forma violenta a sus dos ocupantes", detalla el Cuerpo en una nota.

"La labor de los investigadores de la Policía Nacional permitió obtener importantes datos que confirmaron la existencia de un entramado criminal que operaba en todo el territorio nacional, siendo su especialidad delictiva la comisión de robos con violencia en la especialidad de 'vuelcos', en los que el objeto del delito es la sustancia estupefacientes en posesión de otros grupos criminales", prosigue el comunicado policial.

La gran mayoría de los vuelcos (los robos de droga entre narcos) solo llegan a la Policía cuando se produce un acto violento de por medio y alguien necesita que le vea un médico. Si no, las propias víctimas silencian lo vivido: de lo contrario, tendrían que reconocer, al poner la correspondiente denuncia, que ellos estaban trapicheando con estupefacientes.

Además, los integrantes de la organización criminal adoptaban importantes medidas de seguridad durante sus desplazamientos, con maniobras de distracción y acciones de contravigilancia con el objetivo de detectar la presencia de la Policía, lo que dificultó notablemente el desarrollo de la investigación.

Detención del líder de la organización

La primera fase del operativo policial se desarrolló en marzo, cuando se detectó "un nuevo intento de robo con violencia con arma de fuego en una vivienda de Alguazas, siendo interceptados los dos vehículos empleados por la organización", continúa la Policía Nacional.

Entonces se produjo "una violenta colisión con uno de los vehículos policiales en su intento de fuga", aunque los investigadores pudieron arrestar al final al supuesto líder de la organización y a diferentes miembros que le acompañaban.

Siete registros e incautación de armas de fuego

Tras las primeras detenciones y con la autorización judicial correspondiente, los agentes de la Policía Nacional efectuaron un total de siete entradas y registros en domicilios donde estaba asentada la organización (Murcia, Molina de Segura, Torres de Cotillas y Alguazas), interviniéndose casi 30.000 euros de dinero en efectivo, diferentes cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como un fusil, una escopeta de aire comprimido, una pistola eléctrica táser, y numerosa munición de diferentes calibres, destaca el Cuerpo.

Un miembro del Cuerpo procede a la apertura de una caja fuerte. / CNP

Los 17 sospechosos tenían "diferentes funciones: desde la búsqueda de objetivos, hasta la ejecución de los robos con violencia o las labores de vigilancia que garantizaran su propia seguridad", explica la Policía, que detalla que "imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, y otros delitos conexos".

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El Juzgado de Guardia decretó el ingreso en prisión provisional de los cinco principales investigados, entre ellos el presunto líder de la organización. "Aunque no se descartan nuevas detenciones, la Policía Nacional considera desarticulada una de las organizaciones criminales más activas de los últimos años en la Región de Murcia", subraya el Cuerpo.