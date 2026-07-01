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Sofocado un incendio en un solar de la Gran Vía de Cieza

Afortunadamente, las llamas no se extendieron a las viviendas colindantes

incendio en un solar de la Gran Vía de Cieza.

incendio en un solar de la Gran Vía de Cieza. / Javier Gómez Bueno

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Javier Gómez Bueno

Javier Gómez Bueno

Al filo de la medianoche de este martes se produjo un incendio en la calle Gran Vía de Cieza, en un solar un solar situado enfrente del Mercadona el cual estaba lleno de maleza.

Al lugar de los hechos se desplazaron inmediatamente efectivos del parque de bomberos de Cieza, quienes, con su diligente labor, impidieron las llamas se extendieran a las viviendas colindantes. Cabe reseñar que esta es una zona céntrica de la localidad y que el incendio originó el lógico temor en el vecindario.

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Hace unos pocos meses se produjo otro incendio en el mismo solar y, según ha podido constatar esta redacción, se están investigando las causas que provocaron el incendio, aunque todo apunta a que fue intencionado.

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