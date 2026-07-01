Robó cinco veces en la misma gasolinera de San Javier y, como no lo pillaban, pasó a atracar bancos: ya ha sido detenido

Un sujeto, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por atracar bancos y gasolineras, una de ellas hasta en cinco ocasiones, de la zona del Mar Menor. El sospechoso cayó en el marco de la denominada operación 'Nebuloso 26', una investigación de la Guardia Civil, informó el cuerpo en una nota.

Según el comunicado de la Benemérita, "los primeros hechos delictivos datan de abril de 2024 en una estación de servicio de San Javier. Este establecimiento público sufrió poco después otro robo con violencia de similares características y, aparentemente, cometido por la misma persona".

Entonces, "la Guardia Civil realizó exhaustivas inspecciones técnico-oculares en todos los hechos detectados, que, en unión de otras pesquisas, permitió recabar suficientes indicios para dibujar el modus operandi, obtener un perfil del autor y trazar los vínculos de la actividad delictiva del atracador, que cada vez aumentaba sus objetivos y dio un salto de gasolineras a sucursales bancarias", destaca el Instituto Armado. Esto lo hizo ya en el presente 2026.

En los primeros asaltos a comercios, el atracador actuaba solo, en horario comercial, con presencia de clientes y siempre con el mismo modus operandi. Para evitar ser identificado y vinculado a los robos ocultaba su rostro de forma parcial o total con pasamontañas o bufandas tubulares, gafas de sol y gorras.

Cacheaba a los propios empleados

Lo que hacía, precisan desde el Cuerpo, es amenazar con su cuchillo (de unos 15 o 20 centímetros de hoja) al trabajador que hubiese en el establecimiento en cuestión, hasta que este empleado le abría la caja. Así el sospechoso evitaba tocarla él, para que no quedasen sus huellas.

"Tras unos segundos y con todo el efectivo en su poder huía del lugar. En algunos casos, además del efectivo de la caja registradora, intentó sustraer el dinero que portaban los propios empleados, llegando a cachearlos", apuntan desde la Benemérita.

Dos años de parón en su actividad delictiva

Tras los primeros atracos, cometidos en primavera de 2024, los investigadores detectaron un parón radical en la actividad delictiva hasta marzo de este año, cuando nuevamente se repiten hechos que siguen el mismo patrón y en la misma estación de servicio de San Javier, explica el Cuerpo, que añade que "al igual que dos años antes, se repite la secuencia de robos justo 15 días después, cuando el atracador vuelve al lugar para repetir su modus operandi en el mismo establecimiento".

Fue entonces cuando pasó a atracar bancos, lo cual no se le dio tan bien. "En el primer robo con violencia e intimidación se apoderó de gran cantidad de efectivo, aunque llegó a forcejear con algunos de los empleados de banca y perdió una prenda de vestir con la que ocultaba el rostro, lo que permitió fijar la principal línea de investigación sobre un sospechoso".

Momento del arresto del sospechoso por parte de la Benemérita. / Guardia Civil

Con la primera investigación en marcha, el sujeto intentó robar en otro banco, "aunque esta vez sin éxito, por lo que volvió a sus orígenes delictivos y unos minutos después atracó la misma estación de servicio que en anteriores ocasiones, donde se apoderó de todo el efectivo que había en la caja registradora del comercio".

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La Policía Judicial estrechó el cerco sobre el individuo, lo identificó y descubrió dónde vivía. Orden judicial en mano, se procedió a la entrada y registro de su casa, donde los investigadores hallaron "las mismas prendas de vestir que portaba en los diferentes robos, así como otros complementos como las llamativas gorras, un anillo y las gafas de sol que portaba". Lo arrestaron. De momento, se le imputan siete atracos, aunque no se descarta que haya más.