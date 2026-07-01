Una puñalada mortal en el pecho y un móvil por esclarecer: la Policía estrecha el cerco sobre los sujetos que mataron a un joven en La Fama

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional estrecha el cerco sobre los individuos que mataron de una puñalada a un joven de 28 años el pasado sábado por la noche en La Fama, en Murcia, en un suceso que entró como caída de patinete y acabó en crimen, indican fuentes cercanas al caso.

Los profesionales que asumieron la investigación cuentan ya con declaraciones de testigos que podrían arrojar luz sobre qué pasó cerca del colegio Divino Maestro, en una de las zonas más tristemente conocidas de la ciudad por la cantidad de operaciones contra el tráfico de estupefacientes que lleva a cabo la Policía.

Sobre las once menos veinte de la noche del último sábado de junio saltaba la alarma: un varón precisaba de ayuda sanitaria urgente, se encontraba sangrando porque, según los presentes que dieron la voz de alarma, se había caído de un vehículo de movilidad personal en el que se desplazaba.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, que descubrieron que el chico presentaba una cuchillada en el tórax. Los propios municipales llamaron para pedir que se desplazase una ambulancia al lugar con urgencia.

Los sanitarios en el vehículo del 061 que llegaron descubrieron al afectado ya inconsciente y sangrando abundantemente por el pecho. Lo subieron a una camilla y trasladaron al Reina Sofía, un hospital que se ubica muy cerca del lugar de los hechos. No obstante, fue en vano: el chico, de 28 años y origen magrebí, no pudo sobreponerse a la gravedad de sus lesiones y expiró.

Abordado por tres hombres

Según detallaron fuentes próximas a la investigación, habrían sido tres los sujetos que abordaron al joven cuando se hallaba parado en un semáforo en la avenida de La Fama. Uno de los atacantes portaría un arma blanca y se la clavó en el pecho. El cuchillo o navaja en cuestión no ha aparecido: se la llevaron los asaltantes.

Testigos han comunicado a la Policía que los tres individuos tenían rasgos de ser de origen sudamericano. Lo que no se sabe es el móvil de la agresión que acabó en crimen. El patinete seguía ahí, no se lo llevaron. Los investigadores también proceden a la visualización de las cámaras de seguridad de la zona, a fin de comprobar si han captado algo relevante que pueda ayudar a esclarecer el crimen.