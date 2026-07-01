Herido un inmigrante por la hélice de la embarcación en la que llegó con sus compañeros al litoral de Águilas

Un inmigrante fue llevado de madrugada al hospital por las graves heridas que presentaba producidas por la hélice de la embarcación en la que arribó, junto a sus compatriotas, al litoral de Águilas, informan fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de Cabo Cope, donde tomó tierra la patera. Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil, que, al descubrir que uno de los pasajeros presentaba cortes, requirieron la presencia de asistencia médica con urgencia.

A la costa aguileña se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron in situ al varón, para trasladarlo al Rafael Méndez de Lorca, el hospital más cercano. Cabe recordar que un accidente por impacto con la hélice de una embarcación causa heridas incisivo-contusas graves y cortes profundos.

Llegan 21 argelinos a Portmán

Por otro lado, una barcaza con 21 argelinos a bordo llegó de madrugada a la playa El Lastre, perteneciente al municipio de La Unión, informan fuentes policiales.

"Cada verano se repite el mismo guion en la Región de Murcia: sube el turismo, suben las llegadas de pateras a las costas de Cartagena, se disparan las llamadas de emergencia… y la plantilla de la Policía Nacional sigue siendo la misma de siempre, o incluso menor, porque a los pocos agentes que hay todavía hay que descontarles las vacaciones reglamentarias", subrayaron desde Jupol Murcia.

"Lo decimos sin medias tintas: la Región no tiene un problema de seguridad porque lo diga Jupol, lo tiene porque los números no dan más de sí", sentenciaron desde el colectivo policial, al tiempo que remarcaron que "el operativo de recepción, cacheo, cribado, traslado, ingreso y custodia de los migrantes se sostiene con un puñado de agentes, sin plantilla propia asignada al centro", en referencia al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.

A este respecto, la organización destacó que "cada vez que se deriva personal de la comisaría de Cartagena al CATE, las patrullas de la ciudad se quedan más vacías. Si esto ocurre fuera de temporada alta, ¿qué va a pasar cuando lleguen las pateras 'de verdad', las del verano? Pues que nuevamente la ciudadanía de Cartagena volverá a sufrir la falta de efectivos en la calle".