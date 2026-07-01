Incendio
Alarma por un incendio en una nave industrial en San Javier
Una decena de llamadas alertaron del fuego, que causó daños materiales
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido un incendio declarado en una nave industrial de Pozo Aledo, en el término municipal de San Javier, según han informado desde el 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido una decena de llamadas a partir de las 15.50 horas dando aviso de este incendio. En ellas han señalado que la nave había sido desalojada, por lo que no había personas en su interior.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de Protección Civil de San Javier, así como bomberos del (CEIS) cuya intervención ha extinguido las llamas antes de que se propagaran las naves industriales colindantes.
Afortunadamente, el incendio ha sido sofocado sin causar daños personales.
- Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España
- Fracasa la última oportunidad de desactivar la huelga de autobuses y tranvía en la Región de Murcia para este miércoles y jueves
- Miedo y asfixia en torno a Guillén
- Arde una nave con productos químicos en Cehegín y obliga a la población a tomar precauciones
- Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
- José Antonio Primo de Rivera tiene tres meses para dejar de estar '¡presente!' en la Catedral de Murcia
- El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad
- Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo