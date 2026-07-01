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Incendio

Alarma por un incendio en una nave industrial en San Javier

Una decena de llamadas alertaron del fuego, que causó daños materiales

Lugar del incendio

Lugar del incendio / 1-1-2

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Alba Marqués

Alba Marqués

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido un incendio declarado en una nave industrial de Pozo Aledo, en el término municipal de San Javier, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido una decena de llamadas a partir de las 15.50 horas dando aviso de este incendio. En ellas han señalado que la nave había sido desalojada, por lo que no había personas en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de Protección Civil de San Javier, así como bomberos del (CEIS) cuya intervención ha extinguido las llamas antes de que se propagaran las naves industriales colindantes.

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Afortunadamente, el incendio ha sido sofocado sin causar daños personales.

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