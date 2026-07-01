El acusado del crimen del Calvario de Cartagena insiste en su inocencia: "De primeras decían que había dos muertos y uno de ellos era yo"

"Me fui a tomarme una Fanta de naranja, no sé cuál de los dos teléfonos llevaba encima, estaba enfadado con mi mujer, yo me pensaba que (el muerto) había sido otro Seve, que había salido hace poco de la cárcel". Son algunas de las frases, que dejó Alfonso L.M., el hombre que está siendo juzgado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, por, presuntamente, acribillar a tiros hasta matarlo un joven de 27 años, Severiano, alias Seve, hace 11 años en la ciudad portuaria, y que tomó la palabra este miércoles.

Tanto Alfonso como su prima, Josefa M.L., juzgada como encubridora, optaron por declarar en último lugar y ambos determinaron que contestarían únicamente a las preguntas de sus respectivos abogados defensores. Cabe recordar que declarar en último lugar en una vista oral es un derecho del acusado que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) desde hace poco más de un año y que sobre todo solicitan (y ejercen) quienes tienen más escarpada la posibilidad de salir airoso de un juicio o quienes intentan desmontar pruebas en su contra (aportadas antes).

Alfonso compareció primero y aseguró que esa noche estuvo con su mujer, con la cual durmió en un hotel. A la mañana siguiente le dijeron que habían aparecido el cuerpo sin vida de su amigo. "De primeras decían que había dos muertos y uno de ellos era yo", contó, a preguntas de su abogado. Relató también que le comunicaron que familiares del difunto le estaban buscando, por lo cual "pues claro que siento miedo".

En cuanto al arma, "yo tenía una pistola de fogueo en mi casa porque yo tengo palomos, que los soltábamos casi siempre en el cementerio, y siempre estaba con la pistola jugueteando", admitió. la pistola en cuestión, sostuvo, "no hacía nada".

"Yo lo vi preocupado"

Josefa, por su parte, también comentó que se estaba diciendo por la zona que había dos muertos en el monte. "Solo se decía que habían desaparecido, que mi primo tampoco aparecía... no se decía nada de quién podría haber sido. Son rumores, la gente hablaba", detalló la mujer.

Entonces Josefa llamó a su primo y le dijo "que lo estaban buscando". "Lo llamo para saber cómo está y para advertirle de que la familia, la gente, lo estaba buscando. En ese momento, que yo supiera, no lo estaba buscando la Policía", manifestó la procesada. Al llegar al hotel, "yo lo vi preocupado", enfatizó.

"Me dijo que no tenía DNI, que le pusiese el mío... Es que lo que hice por él lo podía haber hecho por una amiga", dice la presunta encubridora

La encausada reconoció haber sacado una habitación en un alojamiento pata Alfonso: "También estaba enfadado con su mujer, ellos se iban de hoteles... a mí no me pareció raro que me pidiera un hotel. Me dijo que no tenía DNI, que le pusiese el mío... Es que lo que hice por él lo podía haber hecho por una amiga".

El asunto tiene similitudes con otro homicidio que también se juzgó recientemente en Cartagena: el crimen de Javier R. H., alias El Bolas, el hombre cuyo cadáver descuartizado fue encontrado en el interior del maletero de su coche en San Javier. El único encausado, Jesús Ángel M. J., alias Chulín, quedó exonerado por el veredicto del jurado popular, que consideró que no había pruebas de que matase y desmembrase al difunto. Este crimen está sin resolver.