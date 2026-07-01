Abusa sexualmente de un niño de 8 años en un parque junto al cementerio de Beniel y se libra de entrar en prisión

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un sujeto, que ahora tiene 67 años y tenía 66 en el momento de los hechos, por abusar sexualmente de un niño de solo 8 en el parque ubicado junto al cementerio de Beniel. Pese a reconocer que así lo hizo, el hombre no tendrá que entrar en prisión.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la resolución, el individuo, nacido en Marruecos y sin antecedentes penales hasta ese momento, contactó con dos pequeños, de 8 y 9 años respectivamente, "ofreciéndose a llevarlos en su bicicleta a un parque que se encuentra junto al cementerio, accediendo ambos".

Prosigue el tribunal: "Tras haberlos desplazado hasta allí, el acusado, con propósito de obtener satisfacción sexual, sentó a uno de los niños junto a él, comenzando a darle abrazos y besos en la cara, así como a efectuar tocamientos en los genitales por fuera de la ropa, mientras lo asía con fuerza para que no se marchara". Hasta que pasó un paisano, vio lo que estaba pasando y gritó a los chiquillos que se fuesen corriendo, como así hicieron.

Los padres de la víctima denunciaron, la Guardia Civil asumió el caso y se detuvo al individuo. Este episodio aconteció en la primavera de 2025 y ya hay sentencia firme. El hombre es condenado a dos años de cárcel y cuatro de libertad vigilada, no podrá acercarse a menos de 300 euros del menor durante cuatro años y ha de darle 4.000 euros en concepto de indemnización.

Además, se le impone "la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por todo el tiempo de prisión y cinco años más", detalla la resolución.

La Audiencia establece que al agresor sexual "se le concede la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por un plazo de tres años, a condición de que ba contar desde la fecha de esta sentencia, satisfaga la responsabilidad civil impuesta y que no se aproxime ni comunique con su víctima en términos idénticos a los de la condena". "Todo ello con la advertencia de que el incumplimiento de alguna de las condiciones conlleva la revocación de la suspensión concedida y el posible cumplimiento de la pena de prisión impuesta", subraya la sentencia.

Cabe recordar que la suspensión de la pena privativa de libertad requiere, además, que el procesado no haya delinquido antes (en este caso, carecía de antecedentes penales) y que exista una valoración judicial positiva sobre la reinserción.