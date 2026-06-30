Un pesquero rescata a seis personas, entre ellas niños, agarradas a unas boyas a 23 millas de Cartagena

Un pesquero ha rescatado este martes a seis personas, dos de ellas niños, que estaban agarradas a las boyas de unas artes de pesca a 23 millas al sur de Cartagena, ha informado Salvamento Marítimo en su cuenta de X.

Los seis supervivientes han relatado que la patera en la que navegaban se hundió la noche del lunes y que otras tres personas se encontraban desaparecidas.

Por ello el helicóptero Helimer 221 y una patrullera de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) han iniciado labores de búsqueda en la zona, según la fuente.

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El pesquero que ha rescatado a las seis personas a la deriva / Salvamento Marítimo

Los inmigrantes rescatados han sido trasladados por la embarcación Salvamar Draco a Cartagena.