Pateras
Un pesquero rescata a seis personas, entre ellas niños, agarradas a unas boyas a 23 millas de Cartagena
Otros tres migrantes que viajaban en la patera se encuentran desaparecidos
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EFE
Un pesquero ha rescatado este martes a seis personas, dos de ellas niños, que estaban agarradas a las boyas de unas artes de pesca a 23 millas al sur de Cartagena, ha informado Salvamento Marítimo en su cuenta de X.
Los seis supervivientes han relatado que la patera en la que navegaban se hundió la noche del lunes y que otras tres personas se encontraban desaparecidas.
Por ello el helicóptero Helimer 221 y una patrullera de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) han iniciado labores de búsqueda en la zona, según la fuente.
Los inmigrantes rescatados han sido trasladados por la embarcación Salvamar Draco a Cartagena.
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