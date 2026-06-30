Nueva tragedia en las playas de la Región: muere una mujer de 66 años tras ser rescatada inconsciente en una playa de Mazarrón

Los servicios de emergencia no han podido salvar este martes a una mujer de 66 años que fue encontrada inconsciente en la orilla de la playa de Parazuelos, en Cañada Gallego, en el término municipal de Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 11.40 horas. Fueron varios usuarios de la playa quienes alertaron de que una mujer se encontraba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria junto al agua. Los propios bañistas iniciaron las maniobras de reanimación mientras llegaban los equipos de emergencia.

A esas labores se sumó también un desfibrilador semiautomático procedente de un camping cercano. Hasta el lugar se desplazaron socorristas y miembros de Protección Civil de los ayuntamientos de Mazarrón y Lorca, además de una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Pese a los esfuerzos de quienes intervinieron desde los primeros minutos y del personal sanitario desplazado, la mujer finalmente falleció.

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El suceso se produce en una semana especialmente trágica en las playas de la Región de Murcia, donde se han registrado varias muertes por ahogamiento en los últimos días. Las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución en el baño, especialmente en jornadas de calor, y de avisar de inmediato al 112 ante cualquier emergencia en el agua.