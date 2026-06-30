Gran redada policial para destapar tres fábricas de marihuana en Calasparra en la operación ‘Barrio Sésamo’

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Calasparra han desarticulado un grupo delictivo dedicado presuntamente al cultivo y distribución de marihuana en la comarca del Noroeste. La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación ‘Sesame street’ (Barrio Sésamo en su traducción al castellano), dirigida a prevenir y perseguir el tráfico de drogas.

Durante la operación se han desmantelado tres invernaderos tipo ‘indoor’ instalados en viviendas del municipio, donde los agentes localizaron alrededor de 300 plantas de marihuana en fase avanzada de cultivo. También se han intervenido todos los elementos empleados para la producción de la droga.

La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se coordinaron con la Policía Local de Calasparra para comprobar varios indicios sobre la existencia de plantaciones ilegales en el municipio.

Las primeras pesquisas condujeron a los investigadores hasta el barrio de Los Santos y la zona del Castillo, en el casco urbano de Calasparra, donde fueron localizados tres inmuebles presuntamente utilizados para el cultivo ilícito de marihuana.

Plantaciones organizadas para producir de forma continua

Los dispositivos de vigilancia permitieron recabar indicios sobre la actividad delictiva e identificar a varias personas presuntamente vinculadas con la organización.

Una vez reunida la información necesaria, Guardia Civil y Policía Local diseñaron un amplio dispositivo para la fase de explotación de la operación. Medio centenar de efectivos participaron en la entrada y registro simultáneo de las tres viviendas investigadas.

En el interior, los agentes encontraron tres plantaciones perfectamente estructuradas, con una compleja infraestructura técnica destinada al cultivo continuado de marihuana. Las instalaciones contaban con espacios diferenciados para las distintas fases de producción, lo que permitía mantener una actividad constante y de alto rendimiento.

Nueve detenidos

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas, consideradas presuntos integrantes del grupo delictivo. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Según la investigación, las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red eléctrica para alimentar los sistemas utilizados en los invernaderos.

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La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas actuaciones, mientras analiza los efectos intervenidos y la información obtenida durante los registros.