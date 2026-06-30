Sucesos
Asalto con machetes, catanas y una pistola simulada a un narcopiso de Molina de Segura
La Policía Nacional detiene a seis personas por un robo con violencia en una vivienda usada para el tráfico de drogas
La Policía Nacional ha detenido en Molina de Segura a seis personas (cinco hombres y una mujer) como presuntos autores de un delito de robo con violencia por el asalto a una vivienda que, según la investigación, era utilizada como narcopiso para el tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo en una vivienda de la calle Gustavo Adolfo Bécquer. La Sala CIMACC 091 recibió de madrugada una llamada alertando de un violento altercado, lo que motivó la rápida intervención de varias patrullas de Seguridad Ciudadana.
A su llegada, los agentes fueron informados de que seis personas habían irrumpido en el inmueble armadas con pistolas, machetes y varias catanas con el objetivo de ejecutar un "vuelco", una práctica consistente en apoderarse por la fuerza de la droga y el dinero almacenados en un punto de venta de sustancias estupefacientes.
Heridos por arma blanca y disparos de balines
Durante el asalto se produjo un enfrentamiento en el que varias personas resultaron heridas por arma blanca. Además, algunos de los implicados recibieron disparos de balines efectuados con armas de aire comprimido, por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario de Murcia para recibir asistencia médica.
Detenidos en menos de 24 horas
La investigación desarrollada por la Comisaría de la Policía Nacional de Molina de Segura permitió identificar a los presuntos responsables, todos ellos viejos conocidos de los investigadores por sus antecedentes policiales y su presunta vinculación con un entramado criminal dedicado al tráfico de drogas.
Menos de 24 horas después del asalto, los agentes detuvieron a los seis sospechosos y les imputaron un delito de robo con violencia.
Durante la operación también fueron intervenidas las armas blancas supuestamente utilizadas en el asalto, así como una pistola simulada con la que, presuntamente, intentaron consumar el robo de las sustancias estupefacientes.
Los seis arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
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