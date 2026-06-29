La víctima del Crimen del Calvario en Cartagena murió por la gran hemorragia causada por los disparos

La víctima del conocido por el Crimen del Calvario, ocurrido el 13 de octubre de 2015 en Cartagena, murió a consecuencia del shock hipovolémico derivado de la gran hemorragia producida por los seis disparos que recibió y producidos, presuntamente, por el acusado, Alfonso L.M.

Así lo ha revelado este lunes el forense que realizó la autopsia del cadáver de S.G.F. al intervenir en la quinta sesión del juicio que se desarrolla en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ante un jurado popular.

El forense ha explicado que el fallecido recibió un primer disparo por la espalda, cuando se encontraba con el tirador en el mismo plano, mientras que los otros cinco fueron producidos cuando se encontraba tirado en el suelo y ambos se encontraban a distinta altura.

El perito ha recalcado que ninguno de los disparos era mortal de necesidad, ya que no afectaron a zonas vitales, por lo que la muerte fue debida a una abundante pérdida de sangre.

En esta nueva sesión de la vista oral han intervenido los técnicos de la Comisaría General de Policía Científica que realizaron una prueba pericial sobre los residuos que los disparos dejaron en las manos del acusado y de la víctima y en el coche del primero.

Los autores del informe han manifestado que las partículas encontradas en todos los casos son compatibles con residuos procedentes de disparos.

Por su parte, las especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que efectuaron una pericia sobre la localización de las heridas que presentaba el cadáver han indicado que la víctima recibió un disparo a corta distancia, o, lo que es lo mismo, a menos de metro y medio, y los otros, a mayor distancia.

La vista oral continuará este martes con la intervención de nuevos facultativos y funcionarios policiales, mientras que el uno de julio declararán los dos acusados tras la práctica de todas las pruebas previstas.

En este juicio está personada como acusación particular la madre de la víctima, que reclama para el presunto autor del crimen 15 años de cárcel por el delito de homicidio y 18 meses por el de tenencia ilícita de armas, y para su prima, 21 meses por encubrimiento.

Por su parte, la fiscal del caso acusa al primero solo por el delito de homicidio y reclama para él doce años y medio de cárcel, y para ella, veintiún meses, mientras que las defensas piden la absolución por falta de pruebas.