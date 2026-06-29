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Investigan la muerte de un joven apuñalado cuando esperaba con su patinete en el barrio de La Fama

La Policía Nacional trata de aclarar si el ataque, cometido por tres hombres en Murcia, se produjo durante un intento de robo o tras una discusión previa

Una agente de la Policía Nacional, junto a un coche patrulla

Una agente de la Policía Nacional, junto a un coche patrulla / L.O.

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EFE

La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 27 años que fue apuñalado la noche del sábado en el barrio de La Fama, en Murcia, tras ser abordado por tres hombres cuando esperaba con su patinete en un semáforo en rojo.

El Grupo de Homicidios trata de esclarecer las circunstancias del suceso y determinar el móvil de la agresión.

El portavoz de la Policía Nacional en Murcia, Diego Seral, ha explicado este lunes que sobre las 22:30 horas se recibieron varias llamadas en la sala CIMACC 091 alertando de un posible altercado.

Según indicó, por el momento no está confirmado si el ataque se produjo durante un intento de robo o si existió una discusión previa entre la víctima y los agresores.

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Los investigadores toman declaración a posibles testigos para reconstruir los hechos. La Policía precisó que no consta que el joven hubiera salido de un establecimiento antes de la agresión.

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