Incendio en una zona forestal "de especial peligrosidad y de muy difícil acceso" en Moratalla
Bomberos y helicópteros trabajan en la extinción del fuego
Servicios de emergencia adscritos al Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia, Plan INFOMUR, trabajan en la tarde de este lunes en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje del Alto de Vinateros, frente a la pedanía de Las Murtas, en el término municipal de Moratalla.
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió el aviso a las 20:06 horas. Según la información facilitada por el 112, el incendio es visible desde la zona de Socovos.
Agentes medioambientales han informado de que las llamas afectan a una zona forestal considerada de especial peligrosidad y de muy difícil acceso para los medios terrestres, lo que complica las labores de extinción.
En el dispositivo intervienen agentes medioambientales, brigadas forestales y helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para tratar de controlar el incendio.
- El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
- Inhabilitan a una exedil de Molina de Segura por emisión ilegal de tarjetas de aparcamiento
- Victoria sindical de los trabajadores de Women’secret, Springfield o Cortefiel: la dirección se compromete a mantener sus condiciones laborales
- Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas
- Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
- La 'premura' de las primarias en el PSOE de la Región de Murcia evita crear una alternativa a Lucas
- La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al Noroeste y Altiplano de la Región de Murcia
- Las Brigadas de Convivencia ya velan por la seguridad en las terrazas del centro de Murcia