Incendio en una zona forestal "de especial peligrosidad y de muy difícil acceso" en Moratalla

Servicios de emergencia adscritos al Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia, Plan INFOMUR, trabajan en la tarde de este lunes en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje del Alto de Vinateros, frente a la pedanía de Las Murtas, en el término municipal de Moratalla.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió el aviso a las 20:06 horas. Según la información facilitada por el 112, el incendio es visible desde la zona de Socovos.

Agentes medioambientales han informado de que las llamas afectan a una zona forestal considerada de especial peligrosidad y de muy difícil acceso para los medios terrestres, lo que complica las labores de extinción.

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En el dispositivo intervienen agentes medioambientales, brigadas forestales y helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para tratar de controlar el incendio.