Incendio junto a varias naves industriales en Librilla

Servicios de emergencia han extinguido un incendio declarado en las inmediaciones del Parque Industrial Vistabella, en el término municipal de Librilla, según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región ha recibido, a partir de las 15.12 horas, numerosas llamadas alertando de un incendio de matorral próximo a naves industriales, con riesgo de propagación a las mismas.

Según las últimas informaciones facilitadas desde el lugar, el incendio afecta al exterior de una nave industrial, donde arden palés, plásticos y matorral.

En la labores de extinción han participado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS); Protección Civil y Policía Local de Librilla y Guardia Civil.

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Sobre las 17:30 horas, se ha comunicado la extinción del incendio, que deja daños materiales.