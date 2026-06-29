Siniestro
Una colisión entre un camión y dos coches deja tres heridos leves en la autovía MU-30
Al lugar del accidente tuvieron que acudir los Bomberos de Murcia al quedar atrapada una de las víctimas en el interior de uno de los vehículos
Tres personas resultaron heridas leves en Murcia tras estrellarse en la autovía MU-30 dos coches y un camión sobre las 9:20 horas de este lunes, según confirmaron los servicios de Emergencias. El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones de la primera salida, antes de la incorporación al Polígono Industrial Oeste ubicado en San Ginés.
Los afectados fueron un varón de 55 años, una mujer de 48 y un menor de 10 años que fueron trasladados por vehículos de Emergencias al Hospital Virgen de la Arrixaca. Al lugar del accidente también acudieron los Bomberos de Murcia, ya que una de las víctimas del impacto quedó atrapada en el interior de su vehículo, al quedar atascada la puerta.
Los dos coches se detuvieron en el acceso a la incorporación, mientras que el camión por sus dimensiones reducidas se apartó al arcén. Por lo que los vehículos pudieron seguir circulando hacia el Polígono Oeste.
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