Las tormentas originan dos incendios en Moratalla

Las tormentas que están barriendo la comarca del Noroeste durante la tarde de este domingo ya están generando problemas forestales en las sierras de Moratalla. La presencia de aparato eléctrico y la sequedad de los montes hace que la posibilidad de que se generen incendios se vea multiplicada.

Efectivos del Plan Infomur se encuentran trabajando en estos momentos en la extinción de dos incendios forestales. Ambos originados tras la caída de rayos que han conectado nube-tierra. El primero de ellos, en el paraje de Los Granadicos, donde trabajan en la zona un Agente medioambiental con brigada forestal. Actualmente se encuentra estabilizado.

Preocupa más el que tiene lugar en la falda de la Sierra del Buitre. Allí se han desplazado Agentes mediambientales, Brigadas forestales, Protección Civil de Moratalla, Policía Local y un helicóptero.

También ha sido extinguido durante la tarde un incendio ocasionado por la caída de un rayo en Cerro María, Lorca.

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Piscinas cerradas

En Caravaca de la Cruz, el Ayuntamiento ha anunciado que, "de conformidad con la normativa de seguridad aplicable a las piscinas de uso colectivo, y ante la presencia de tormenta eléctrica, las piscinas permanecerán cerradas temporalmente para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Las instalaciones volverán a abrir en cuanto desaparezca el riesgo y las condiciones meteorológicas lo permitan".