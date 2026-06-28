Investigan la captación de menores tuteladas en la Región de Murcia que acaban prostituidas

El escándalo saltaba en la primavera de hace dos años. Dos menores de edad tuteladas por la Comunidad y residentes en un centro de Molina de Segura fueron captadas por una red de prostitución y agredidas sexualmente, reveló este periódico y confirmó la Consejería de Política Social de la Región.

Lo que pasó entonces fue que la Policía Nacional detuvo a dos mujeres por reclutar a estas adolescentes, de 13 y 15 años, y llevarlas en coche de Murcia a Cehegín para que tuvieran sexo con hombres desconocidos a cambio de dinero (20 euros), así como a dos sujetos que habrían agredido sexualmente a las chicas en el piso ubicado en la citada localidad del Noroeste.

Hace apenas unos días saltaba una noticia similar: en un control de tráfico en Lorca, la Guardia Civil descubría a una menor de edad en un coche conducido por un individuo de más de 70 años. Los investigadores averiguaron que la joven constaba como fugada de un centro tutelado y que estaba siendo obligada a convivir con el septuagenario. El cual fue detenido.

Agentes e investigadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en la Región alertan del repunte en la Región de este tipo de mafias que captan a chicas jóvenes vulnerables para prostituirlas. Se aprovechan de que se trata de adolescentes que proceden de familias desestructuradas, con lo cual carecen de una red familiar que las ampare. Asimismo, muchas de las víctimas arrastran, desde la infancia, historias de violencia o abuso sexuales y, además, suelen sufrir problemas de adicciones a estupefacientes. El caldo de cultivo perfecto.

«Las redes de prostitución que captan a menores tuteladas fugadas de centros de protección operan en la Región, mientras los agentes que deben investigarlas siguen sin los efectivos, la formación específica y los recursos tecnológicos que esta lacra exige».

Así de contundentes se muestran desde Jupol Murcia, sindicato que remarca que el patrón es siempre el mismo: niñas sin red familiar, fugadas de centros de régimen abierto y que son «captadas por redes que saben exactamente dónde y cómo encontrarlas».

Captación en internet

Desde el sindicato policial destacan, sin embargo, que la captación ya no se parece a la de hace una década: ahora se ha digitalizado casi por completo. A este respecto, explican que las mafias contactan con las víctimas por redes sociales, como TikTok o Instagram, «y a través de aplicaciones de citas, donde las conversaciones y mensajes derivan en ofrecimientos de dinero, regalos o una falsa relación sentimental». «Es el conocido método del ‘lover boy’: un captador que se gana la confianza y el afecto de la menor antes de explotarla», precisan desde Jupol Murcia.

Cabe recordar que, tanto en la Región como en el resto de España, un centro de protección no es una cárcel de menores: en este tipo de dependencias no hay alambradas ni guardias de seguridad (como sí pasa en La Zarza y en Las Moreras), y las adolescentes pueden entrar y salir. Además, tienen acceso a internet, Red de Redes donde las víctimas son abordadas por desconocidos que, muchas veces, son parte de las mafias.

Con este panorama, «no podemos seguir pidiendo a nuestros agentes que investiguen mafias de trata y explotación sexual de menores con los mismos efectivos y los mismos medios de hace una década», sostiene Jupol, colectivo que tiene claro que «cada día que la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior tardan en dotar de recursos reales a las unidades especializadas, hay una menor más expuesta en la calle».

Cuando se produce la desaparición de una de estas menores tuteladas, los responsables del centro en cuestión acuden a la Comisaría o al cuartel de la Guardia Civil para interponer la preceptiva denuncia por desaparición. Con ella también justifican que esta persona ya no se encuentra a su cargo, sino que se ha marchado, aunque lo haya hecho voluntariamente.

Hace seis años, en Mallorca, saltó un escándalo que impactó en toda España, y que estalló cuando una menor, de solamente 13 años, denunció a la Policía que en la citada isla operaba un grupo que reclutaba a niñas y jóvenes tuteladas para que se prostituyesen a cambio de drogas y de dinero. La situación no era un secreto: se había plasmado por escrito en informes internos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, recalca que, para evitar que estas mafias echen raíces en la Comunidad, es fundamental dar un impulso al Grupo de Menores y a la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), que asumen «investigaciones de este tipo de prostitución y proxenetismo».

«Ya venimos hace tiempo recalcando la necesidad de reforzar todos los grupos y brigadas, pero especialmente los relacionados con determinados delitos violentos y con víctimas especialmente sensibles como son las menores». Al faltar tantos medios, surge «la sensación de que no llegamos».

Urge un cuartel 24 horas para denunciar

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, precisa que «en demarcación de la Guardia Civil en la Región se encuentran la mayoría de centros de menores, tanto de internamiento para cumplimiento de medidas judiciales como de asistencia social», al tiempo que resalta que «la principal problemática de estos centros es que cada menor fugado supone iniciar un procedimiento policial por desaparición de alto riesgo, al ser menores». Y hacer eso tiene un coste.

Al hilo, García Montalbán enfatiza que «por tanto, es necesario tener personal 24 horas en el área de recepción de denuncias o, al menos, designar un cuartel de la zona que opere durante 24 horas como centro unificado de recepción de denuncias».

Cientos de menores se han escapado desde hace una década de los centros de protección que tiene la Comunidad, según refleja el ‘Informe anual personas desaparecidas’ elaborado cada año por Interior. «La mayoría de menores son localizados o regresan al centro en unos días, pero aquellos que viven en la calle son víctimas vulnerables para organizaciones criminales entre ellas las de trata de blancas», apostilla Montalbán.

Así las cosas, el responsable de AUGC reclama un aumento de plantilla para que se pueden recoger denuncias a cualquier hora del día «y, por supuesto, personal para aumentar las unidades de investigación dedicadas a las gestiones de localización de los menores».