Accidente aéreo
Se estrella una avioneta en el este de Francia que transportaba a una decena de personas
Los ocupantes del aparato iban a practicar paracaidismo cuando se han precipitado sobre una avenida de la localidad de Tomblaine, cerca de Nancy
Agencias
Una avioneta que transportaba a una decena de personas que iban a hacer paracaidismo se ha estrellado este domingo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, informaron las autoridades que, de momento, han cifrado en un 11 las víctimas mortales.
Según medios de comunicación de la zona, el accidente se ha producido alrededor de las 11.00 horas sobre una calle de Tomblaine, una localidad aledaña a Nancy. La policía ha acordonado la zona, mientras los bomberos se desplegaban en el lugar del siniestro.
El aparato ha caído sobre una zona de césped junto a la carretera, cerca de varias viviendas. "Iba conduciendo para hacer la compra al supermercado Auchan cuando vi cómo la avioneta caía en picado y se estrellaba", ha explicado un testigo.
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