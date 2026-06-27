Detienen a dos personas por robar en una vivienda de Caravaca de la Cruz

Dos personas fueron detenidas por la Guardia Civil tras la comisión del presunto robo a una vivienda en Caravaca de la Cruz.

De acuerdo con la víctima de la sustracción, varias personas se colaron en el interior de su casa para robar sus bienes, sin embargo, durante los instantes en los que es estaba produciendo el supuesto delito, un vecino sorprendió a los ladrones y estos se vieron obligados a huir de forma precipitada. Por todo esto, el hurto no fructificó.

Asimismo, la Guardia Civil comunicó a través de una nota de prensa que las personas identificadas y detenidas formaban parte de una agrupación criminal que tenía como sede el municipio alicantino de Torrevieja.

Por otra parte, desde el cuerpo benemérito señalan que el primer paso para detectar a los investigados se desarrolló en la vivienda de la víctima. Allí, encontraron varias pistas -mediante una "exhaustiva inspección técnico-ocular"- que probaron que el acceso a la vivienda se produjo utilizando la fuerza.

La Guardia Civil acompaña a uno de los detenidos por el presunto robo a una vivienda de Caravaca de la Cruz. / Guardia Civil

Otro de los descubrimientos claves, de cara a la detención de los sujetos, fueron los medios de transporte utilizados para cometer los robos, según especificó la Guardia Civil.

En este sentido, afirman que a los dos detenidos se les atribuyen presuntos delitos de robo con fuerza. Además de la intromisión en la vivienda de la víctima, los agentes se encuentran investigando la vinculación de los sujetos detenidos con el robo de un coche.

Recuerdan que la investigación continúa abierta y no se descartan actualizaciones relacionadas con el esclarecimiento el robo del coche y otros posibles hechos delictivos que pueda haber cometido esta organización criminal.

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Este trabajo se está desarrollando desde el pasado mes de abril y, según comentan, en el marco del 'Plan contra el robo en viviendas'. La operación se denominó como Meganred.