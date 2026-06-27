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Accidente de tráfico

Un coche que circulaba a alta velocidad acaba encima de una rotonda en la entrada de Yecla

Dos de las tres personas que se encontraban en el vehículo resultaron heridas

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia.

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia. / EFE

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José Arrondo

Un vehículo que circulaba a altas velocidades ha acabado encima de una rotonda a la entrada de Yecla. En el coche se encontraban tres personas y dos de ellas resultaron heridas.

Según indicó el servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales, sobre las cinco horas de este sábado, comenzaron a recibir llamadas que alertaban de un accidente de tráfico en la Avenida Juan Pablo II de Yecla.

Concretamente, en la rotonda que se encuentra en frente del local de la Feria del Mueble y muy cerca del Hospital Virgen del Castillo.

Asimismo, comunican que los ocupantes del vehículo intentaron pasar por encima de la rotonda, pero el coche quedó atrapado.

Los heridos eran un hombre de 21 años que presentó una contusión facial y abdominal y una mujer de 23 años que tenía varias contusiones en todo el cuerpo.

Pese a las heridas, el 112 indica que fueron atendidos y "estabilizados" por los sanitarios que se desplazaron al lugar y, posteriormente, por los especialistas del Hospital Virgen del Castillo de Yecla.

El Hospital Virgen del Castillo visto desde la rotonda en la que quedó atrapado el coche.

El Hospital Virgen del Castillo visto desde la rotonda en la que quedó atrapado el coche. / L. O.

El tercer ocupante no tenía heridas y fue, por tanto, puesto a disposición judicial. La Policía Local de Yecla señala que se encuentra investigando los hechos para determinar las causas del accidente.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una patrulla de este cuerpo de seguridad y tres unidades sanitarias del 061.

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