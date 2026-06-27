Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas

Bomberos de Murcia frenaron este sábado por la tarde el avance de un incendio en Ronda Sur y evitaron que el fuego llegase a las casas del Carril de la Condesa, donde se desató la emergencia, informaron un portavoz del Cuerpo y fuentes de la Policía Local de Murcia.

El aviso se recibió sobre las 15.49 horas. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y ocho profesionales antiincendios del Parque del Infante en dos vehículos, un primera salida y una cuba, que, tras atajar el avance de las llamas, regresaron a su base sobre las 17.00 horas. Los policías municipales, por su parte, se preocuparon de asegurar el perímetro a fin de que nadie sufriese daños.

Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto. Lo que ardió fue matorral, cañas y también basura que había en el lugar. "Unos mil metros cuadrados, sin afectar a viviendas", detalló la Policía.

El suceso tiene lugar cuando se cumple una semana del aparatoso incendio de cañas y matorral en la mota del río que hacía saltar todas las alarmas y obligaba a desalojar varias viviendas cerca del Segura en la zona de El Malecón. Lo que pasó fue que se desató un incendio en la misma mota del río, que se encontraba atestada de maleza. El fuego saltó al poco a ambos márgenes. Y comenzó a hacerse grande.