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Ahogamientos

Muere en Mallorca una niña de 3 años que sufrió el miércoles un ahogamiento en una piscina

La pequeña ha fallecido en el hospital, donde permanecía ingresada tras ser encontrada por sus familiares inerte en el agua en una casa alquilada de la localidad de Pollença

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares.

Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. / EUROPA PRESS - Archivo

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Marcos Ollés

Palma

La niña británica de 3 años que sufrió un ahogamiento en una piscina de una vivienda de la localidad malloquina de Pollença falleció este jueves en el Hospital Son Espases, según han confirmado fuentes policiales. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en una finca que una familia de turistas británicos había alquilado para pasar sus vacaciones en Mallorca. Los familiares de la menor la encontraron flotando inerte en la piscina, la sacaron del agua y alertaron a los servicios de emergencias.

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Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil, así como una ambulancia del Ib-Salut. Los efectivos sanitarios reanimaron a la menor y la trasladaron de urgencia a Son Espases, en cuya UCI pediátrica quedó ingresada en estado crítico. Los médicos no han podido más que certificar su fallecimiento.

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