El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco lucha por su vida en la UCI de la Arrixaca

El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco sigue luchando por su vida y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Virgen de la Arrixaca de Murcia, informan fuentes sanitarias. El agredido fue trasladado, en estado muy grave, en ambulancia hasta el hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo y resiste.

Su estado, no obstante, sigue siendo extremadamente grave, tras recibir numerosos golpes con un objeto contundente, un martillo que su agresor aún llevaba en la mano cuando fue detenido, en la avenida Juan Carlos I de la localidad pachequera, momentos después de la agresión. Si finalmente logra sobrevivir, no es descartable que padezca graves secuelas de por vida.

Los hechos tenían lugar este martes por la tarde, en la calle, aunque la riña habría comenzado en el interior de una vivienda, entre tres varones que estarían residiendo en ese lugar. Y es que en el violento altercado se vieron implicados tres hombres (todos extranjeros, sin recursos y en situación de vulnerabilidad) residentes en el inmueble, aunque fue uno el que se llevó la peor parte.

Se vivieron escenas dantescas, afirman testigos, antes de que el presunto agresor, que estaba cubierto de sangre y con el martillo en la mano, fuese interceptado en la vía pública, donde se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que testigos llamasen a Emergencias.

Clientes que se encontraban en un kebab justo enfrente de la casa en cuestión, y que se toparon con la sangrienta escena, telefonearon al 112 para pedir ayuda: otros grabaron en vídeo con el móvil lo que estaban viendo. Una ambulancia trasladó al damnificado, ensangrentado e inconsciente, no al hospital más cercano, que sería el Santa Lucía de Cartagena, sino al centro ubicado en El Palmar, el Virgen de la Arrixaca. La razón: iba muy grave.

"No atengamos a información dudosa"

El alcalde de la localidad manifestó, por otro lado, que se están realizando las oportunas averiguaciones para determinar la situación administrativa de la vivienda donde ocurrió la pelea, incluyendo si se trata de un inmueble alquilado o si pudiera encontrarse ocupado de forma irregular.

“Hasta el momento, no tenemos más información del estado de salud de los agredidos, por lo que pido que no atendamos a información dudosa que pueda difundirse en las redes sociales con propósitos que no sean informativos”, remarcó el primer edil momentos después del suceso.

Cabe recordar que el pueblo fue escenario, hace un año, de un estallido de altercados de corte racista a raíz de la agresión a un vecino, Domingo, por parte de un sujeto de origen magrebí, lo que llevó a ultras a iniciar una cacería contra inmigrantes. De hecho, ocho hombres están siendo investigados por su presunta participación en la brutal agresión a un menor durante los disturbios racistas que tuvieron lugar en verano de 2025 en Torre Pacheco.