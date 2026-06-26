Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate estado de la RegiónCrimen a martillazos Torre PachecoArco NorteCarlos TarqueMejores acceso La Manga
instagramlinkedin

Sucesos

El detenido por la muerte del vecino de Zarandona pasa disposición judicial en Murcia

El joven, que cumplió la mayoría de edad hace unas semanas, es llevado desde los calabozos de la Policía ante la autoridad judicial de guardia

Artur, el joven de 18 años detenido por su presunta implicación en la muerte de David

Artur, el joven de 18 años detenido por su presunta implicación en la muerte de David / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Lucas

Ana Lucas

Cabizbajo pasaba a disposición judicial Artur, el joven de solo 18 años de edad que fue detenido por su presunta implicación en la muerte de David, el vecino de Zarandona hallado malherido en un jardín de la población que murió días después en el hospital.

El chico, que cumplió la mayoría de edad hace unas semanas, fue llevado desde los calabozos de la Policía Nacional, donde pernoctó dos noches, ante la autoridad judicial de guardia del Tribunal de Instancia de Murcia, titular de la plaza número 7, que determinará su destino.

Al único arrestado por este caso, un ucraniano nacido en el año 2008, se le investiga por un delito de homicidio por imprudencia. El chico fue capturado el pasado miércoles por la mañana. La autoridad judicial decidirá ahora si hay indicios para mandarlo al penal de Sangonera o si decreta su puesta en libertad.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que, como publico este diario, el fallecimiento del vecino se se investiga como un homicidio y no como un asesinato. Mientras siguen las pesquisas del Grupo de Homicidios, los rumores, la rabia y la indignación se mezclan entre los residentes en una pedanía que llora a su 'Duque', como llamaban a este vecino

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents