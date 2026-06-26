El detenido por la muerte del vecino de Zarandona pasa disposición judicial en Murcia

Cabizbajo pasaba a disposición judicial Artur, el joven de solo 18 años de edad que fue detenido por su presunta implicación en la muerte de David, el vecino de Zarandona hallado malherido en un jardín de la población que murió días después en el hospital.

El chico, que cumplió la mayoría de edad hace unas semanas, fue llevado desde los calabozos de la Policía Nacional, donde pernoctó dos noches, ante la autoridad judicial de guardia del Tribunal de Instancia de Murcia, titular de la plaza número 7, que determinará su destino.

Al único arrestado por este caso, un ucraniano nacido en el año 2008, se le investiga por un delito de homicidio por imprudencia. El chico fue capturado el pasado miércoles por la mañana. La autoridad judicial decidirá ahora si hay indicios para mandarlo al penal de Sangonera o si decreta su puesta en libertad.

Cabe recordar que, como publico este diario, el fallecimiento del vecino se se investiga como un homicidio y no como un asesinato. Mientras siguen las pesquisas del Grupo de Homicidios, los rumores, la rabia y la indignación se mezclan entre los residentes en una pedanía que llora a su 'Duque', como llamaban a este vecino