Cae un clan familiar que ocupaba viviendas bancarias para cultivar marihuana en San Javier

La Guardia Civil ha desarticulado en San Javier un clan familiar dedicado al cultivo intensivo y distribución de marihuana tras localizar cinco invernaderos indoor instalados en viviendas del municipio. La operación, denominada 'Grenguip', se ha saldado con la detención de ocho personas y la incautación de más de 1.500 plantas de cannabis, además de una importante cantidad de dinero en efectivo, una escopeta robada y todo el material utilizado para mantener las plantaciones.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando agentes de Seguridad Ciudadana detectaron indicios de una posible actividad relacionada con el cultivo ilegal de marihuana y el fraude eléctrico en San Javier. Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta una barriada de Santiago de la Ribera, donde, presuntamente, operaba una red dedicada a producir grandes cantidades de cannabis para abastecer a traficantes y consumidores de distintos municipios del entorno del Mar Menor.

Agentes de la Guardia Civil con las bolsas de marihuana intervenidas durante la operación / Guardia Civil

A partir de ese momento, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de vigilancia que permitió identificar varias viviendas y garajes utilizados como invernaderos de interior. Los agentes comprobaron que los inmuebles estaban equipados con sofisticados sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación para favorecer el cultivo continuo de la droga.

Los investigadores constataron además que los miembros de la organización residían en algunas de estas viviendas y que también habían ocupado inmuebles propiedad de entidades bancarias para ampliar su capacidad de producción. Todos los edificios investigados estaban conectados de forma ilegal a la red eléctrica, lo que había provocado importantes pérdidas económicas y problemas en el suministro, según confirmó la compañía energética colaboradora.

Una vez reunidas las pruebas e identificados los integrantes de la trama, la Guardia Civil activó la fase de explotación de la operación con la participación de cerca de medio centenar de agentes. El dispositivo permitió realizar cinco registros simultáneos, en los que fueron desmantelados otros tantos invernaderos indoor.

La operación se realizo en una barriada de San Javier / Guardia Civil

En el momento de la intervención, las plantaciones se encontraban en la última fase de cultivo y albergaban 1.550 plantas de marihuana, que fueron incautadas junto a toda la infraestructura empleada para su producción, secado, almacenamiento y preparación para la venta. Los agentes también intervinieron abundante dinero en efectivo y una escopeta de caza con munición que figuraba como sustraída.

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La operación ha concluido con la detención de ocho personas, a las que se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.