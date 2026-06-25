Zarandona despide con flores, velas y emoción a su vecino: "David murió en un hospital y despertó en el cielo"

"David murió en un hospital y despertó en el cielo", cantaba una mujer, enlutada y emocionada, delante del altar en honor a David, el vecino de Zaradona que falleció en el Virgen de la Arrixaca horas después de ser encontrado en un parque de la localidad casi sin sentido y ensangrentado.

"Allí no existe enfermedad ni tratamiento, allí solo hay felicidad y el gozo eterno", continuaba su canto la vecina, arropada por una gran cantidad de residentes en la pedanía que quisieron dar sus condolencias a la familia de su vecino, de 40 años.

El altar en su memoria se instaló precisamente en el lugar donde David fue encontrado, malherido, el 12 de junio por la mañana: el Jardín de Los Geranios. La voz de alarma la daban vecinos y testigos a plena luz del día, sobre las once y cuarto de la mañana: estaban viendo a un varón que precisaba de ayuda sanitaria urgente. A la cuestión de si respiraba, los testigos aseguraron que sí, aunque no se movía ni respondía a estímulos vitales.

David se encontraba en la entrada del recinto, junto a una pared, detallaron los presentes, y estaba sangrando por la boca. Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Local de Murcia, así como una ambulancia, cuyos sanitarios trasladaron rápidamente al afectado al Morales Meseguer, el hospital más cercano. Una vez en el Morales Meseguer, después de corroborar los facultativos la gravedad del estado del paciente, se determinó su traslado al Virgen de la Arrixaca, donde se le indujo el coma. Horas después, acabó falleciendo.

¿Qué le pasó a David?

La Policía Nacional arrestó el miércoles a Artur, un joven de origen ucraniano y 18 años de edad, como sospechoso de ser responsable de la muerte de este hombre: el chico, en concreto, está investigado como presunto autor de un homicidio por imprudencia.

Pero, ¿qué le pasó a David? Según apuntaron fuentes cercanas al caso, los profesionales del Grupo de Homicidios trabajan con la teoría de que no se trató de un asesinato: que su muerte se debió a una serie de circunstancias fatales, pero no fue un crimen premeditado.

Los investigadores indagaron en el entorno de David, un vecino que habría tenido antecedentes de adicción a sustancias, además de problemas con la ley anteriormente, procedieron (como es habitual) a la visualización de las cámaras de seguridad de la zona, a fin de comprobar si captaron algo e interrogaron a vecinos de Zarandona, por si vieron algo fuera de lo habitual.

La autopsia preliminar a la que fue sometido el varón en el Instituto de Medicina Legal de Murcia determinó que la muerte se produjo como consecuencia del fortísimo derrame cerebral que los médicos del centro de El Palmar no pudieron frenar.