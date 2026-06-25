La vista de apelación en el TSJ de Murcia por el crimen de Halloween se alarga durante más de 3 horas con el condenado presente

Más de 3 horas duró. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia fue escenario este jueves de la vista en la cual la madre y las hermanas de Gaspar, el hombre que murió tras recibir una cuchillada en el corazón en un bar de la población murciana de Santa Cruz en Halloween de 2023, trataron de convencer a este órgano (a través del abogado que defiende sus intereses, Manuel Martínez) para que se repita el juicio contra Pedro A. B., el vecino de La Arboleja que clavó el navajazo mortal a la víctima.

La Fiscalía, delante del condenado, solicitó que lo acontecido se califique como asesinato, que se modifique el relato de hechos probados de la sentencia que condenó a Pedro a solo 8 años de cárcel. Una de las razones: el vídeo aportado a la causa, en el cual se ve el crimen. Además, el Ministerio Público defendió que no se da la atenuante de reparación parcial del daño y defiende la nulidad del hecho tercero del objeto del veredicto, pues "no se redactó correctamente".

El letrado de la familia, por su parte, también considera que lo sucedido fue asesinato (al ver alevosía) e insistió en que "no se da la atenuante de reparación del daño". La defensa de Pedro A. B., de la que se ocupa Pablo Martínez, detalló que la sentencia de la Audiencia Provincial "es conforme a derecho", por lo que pidió al TSJ que la mantenga tal cual.

Gaspar perdió la vida al recibir una sola cuchillada letal cuando estaba en un bar de la población de Santa Cruz, el Mamy Blue. Ahí conoció al hombre que lo acabaría matando. Gaspar discutió con Francisco (un amigo de Pedro) y, aunque en principio la cosa no iba con él, el vecino de La Arboleja intervino, sacó un cuchillo que portaba encima y se lo clavó a la víctima en el corazón, algo que quedó grabado en vídeo. Tras hacerlo, se fue del bar. La Policía Local de Murcia lo arrestó esa misma noche.

Llevaba una navaja encima, explicó Pedro en el juicio, "en el chaleco, para la tostada del desayuno". "Yo saco la navaja para intimidar, para que se lo pensara", aseguró. Sin embargo, "recibo otro golpe y, como acto reflejo o arrebato, le hago así. Yo no miraba".

Con la ley en la mano, no es lo mismo un asesinato que un homicidio. La diferencia está en el Código Penal y en los años a pasar entre rejas. Ambos (asesinato y homicidio) implican matar a alguien, arrebatarle la vida. Sin embargo, hacerlo sin alevosía o ensañamiento se incluiría en el tipo homicidio.

Por ejemplo, puede ser consecuencia de una pelea de bar sin planificación ninguna (como en el caso del crimen de Halloween o como creen los investigadores que pudo pasar en el caso, más reciente, de la muerte de David en Zarandona) o cuando se produce un homicidio por imprudencia o una negligencia médica.