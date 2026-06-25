Rescatan a un hombre de 83 años que quedó inconsciente cuando se bañaba en el mar y casi se ahoga en Santiago de la Ribera.

Un hombre de 83 años de edad fue rescatado del agua y llevado al hospital tras quedar inconsciente cuando se bañaba en el mar en la playa del Castillico en Santiago de la Ribera, en el municipio de San Javier, indican fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Ocurría minutos antes de las doce del mediodía, cuando el 112 recibía "un aviso del puesto de vigilancia del Plan Copla de la referida playa indicando que un socorrista del Ayuntamiento de San Javier se había lanzado al agua a rescatar a un bañista que se encontraba inconsciente".

Al lugar se movilizaron efectivos de Protección Civil y agentes de la Policía Local. "El paciente estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que, tras ser rescatado del agua, comenzaron a practicársele maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios del 061", recalcan desde Emergencias. Una vez que llegaron los sanitarios y lo recuperaron, la ambulancia lo llevó a Los Arcos.

El hombre es trasladado en ambulancia al hospital tras remontar. / Protección Civil del Ayuntamiento de San Javier

Son ya seis las personas que han perdido la vida en el mar en la Región en lo que va de año. La anterior víctima mortal, una mujer de 89 años de edad, que falleció la semana pasada en un arenal de La Manga.

En las playas de San Javier trabajarán este verano 77 personas entre socorristas, auxiliares de baño asistido, coordinadores y jefes de playa. "Hay 19 puestos y 19 sillas de proximidad, la dotación normal es de dos socorristas por puesto y una persona en la silla", informaron a este diario desde el equipo que dirige José Miguel Luengo. En cuanto al horario, queda establecido de lunes a domingo, de once de la mañana a siete de la tarde.

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El servicio se organiza en tres temporadas. En la alta, que va del 1 de julio al 31 de agosto, todos los recursos disponibles estarán operativos. La temporada media abarca del 15 al 31 de junio y del 1 al 13 de septiembre, con dos puestos abiertos en Santiago de la Ribera y ocho en los arenales de La Manga.