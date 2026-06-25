Muere un hombre de 92 años atropellado por un camión en Archena

Un hombre de 92 años ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un camión en Archena, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia.

El accidente se ha producido a las 09.43 horas en la calle San Quintín de la localidad. El 112 recibió varias llamadas alertando del siniestro, entre ellas las de la Policía Local y el propio conductor del camión, que solicitaban asistencia sanitaria urgente para el peatón.

Los sanitarios también atendieron por ansiedad al conductor del vehículo y a la hija del fallecido

Según las mismas fuentes, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y los alertantes le estaban practicando maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyos efectivos continuaron con las maniobras, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

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Los sanitarios también atendieron por crisis de ansiedad al conductor del camión y a la hija del fallecido.