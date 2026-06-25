El misterio del 'niño de Somosierra' perdura 40 años después: "Disuelto en ácido, secuestrado o nunca estuvo allí"

Se llamaba Juan Pedro Martínez, tenía 10 años, era de Fuente Álamo y se esfumó sin dejar rastro el 25 de junio de 1986, esto es, hace cuatro décadas. La suya está considerada la desaparición más extraña de Europa. Viajaba (en teoría) con sus padres en un camión que se estrelló, tras lo cual se hallaron los cadáveres de los adultos, pero no el del menor. Ahora, 40 años después, la desaparición del conocido como 'niño de Somosierra' continúa siendo un misterio.

El camión cisterna cargado de ácido partió de la Región, rumbo al norte del país. El tráiler se estrelló y el niño se esfumó. Sus dos progenitores, Andrés y Carmen, perdieron la vida en el accidente y sus cuerpos sin vida quedaron sobre el asfalto. Del chiquillo, nada.

¿Qué pasó de verdad? Hay teorías para todos los gustos: una de las más populares apunta a que el ácido (llevaban 23.000 litros del mismo en el camión) fue el responsable de la desaparición, pyes de 'comió' los restos, aunque hay quien sostiene que fue secuestrado por unas personas que viajaban en una furgoneta blanca y pararon al ver el siniestro vial. Otra hipótesis apuesta por la posibilidad de que Juan Pedro no fuese en el camión en el momento de la colisión mortal.

Hay que tener en cuenta una realidad: es que, en ese momento, nada más estrellarse el camión, ninguno de los presentes (vecinos, testigos, otros conductores que pararon, guardias civiles, policías o bomberos) era consciente de que en aquel vehiculo siniestrado viajaba también un niño, así que no se le buscó por los alrededores.

Cuando los investigadores llamaron a los abuelos de Juan Pedro para informarles del accidente, saltaron todas las alarmas. La abuela preguntó qué había sido de su nieto: "¿Y el zagal?", verbalizó, en referencia al pequeño. Fue ahí cuando los Cuerpos de Seguridad se enteraron de que el chiquillo que iba en el tráiler con los padres. Y empezó una búsqueda que no ha terminado.

Helicópteros, caballos, perros y motos

Primero se miró lo obvio: que otro conductor, testigo del choque, hubiese parado y cogido al menor malherido para llevarlo al hospital. Se descartó pronto. Entonces se pensó que el pequeño quizás estaba en el cercano monte, vivo y desorientado.

Otra teoría fue que dos personas que viajaban en una furgoneta blanca habían parado y cogido "un bulto" que sería el pequeño. Más de 3.000 furgonetas Nissan Vanette blancas se investigaron sin resultados. Lamentablemente, ninguno de los testigos que dijo verla se había quedado con la matrícula.

Se movilizaron en la búsqueda helicópteros, caballos, perros y motos, con los cuales se peinó en un radio de 20 kilómetros. Nada. Se pronunciaron al respecto videntes y parapsicólogos, que se ofrecieron voluntariamente para tratar de dar con el menor. Hasta hoy.

Se habló hasta de que el padre estaba transportando droga en el camión. De hecho, analizaron, como quería la familia, unos trapos encontrados en el interior de la cisterna, porque estaban embebidos de una sustancia dio positivo en la heroína. Sin embargo, en un estudio más completo en el Instituto Nacional de Toxicología el resultado fue negativo.

¿Y si ya se halló el cadáver?

Pero, ¿es posible que sí se haya encontrado su cadáver, en alguna parte, y que permanezca en una de las cámaras de la morgue, ya sea de la Región o de otro lugar de España? No sería la primera vez que pasa algo similar. Según el Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior, en la Región de Murcia (como en el resto de comunidades) son descubiertos cada año decenas de cadáveres que no se identifican. No se sabe cómo.

Existen tres formas de identificar a una persona que llega muerta a la morgue: el ADN, las huellas dactilares y los dientes. En la Región de Murcia, como en España, hay varias bases de datos de ADN en las cuales se pueden cotejar los resultados: en esas bases de datos, a las que tienen acceso todos los cuerpos policiales, hay casos a partir de la década de los 60. Hace una década se solicitó la exhumación de los cadáveres de los padres de Juan Pedro, para las muestras de ADN, pero se denegó.

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Tal y como informó la agencia Efe, el juzgado consideró que no había lugar, después del tiempo transcurrido, y reprochaba a los investigadores de la Guardia Civil que no justificasen suficientemente el interés de los parientes del niño en esa pesquisa. Algunas semanas más tarde, los agentes presentaron en el juzgado el consentimiento firmado por tres tíos del niño de la rama materna y paterna para que se exhumaran los cadáveres. El juzgado volvió a negarlo y dictó una providencia en la que en apenas siete líneas se remitía al auto anterior, sin mayores explicaciones.