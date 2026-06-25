Hallan a una adolescente fugada de un centro tutelado que era obligada a vivir con un hombre de más de 70 años en Lorca

Un septuagenario, cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenido en Lorca como presunto autor de un delito de corrupción de menores e inducción al abandono de domicilio de menor, dado que fue sorprendido en un control cuando llevaba en su coche a una adolescente fugada de un centro tutelado de la Región.

Ocurría pasadas las dos de la madrugada, "cuando agentes de la Guardia Civil practicaban un control de vehículos en una carretera convencional que da acceso al municipio de Lorca. En uno de los turismos seleccionados viajaban un hombre de avanzada edad, al volante y una joven aparentemente menor de edad", indica la Benemérita en un comunicado.

"Siendo más de las dos de la madrugada y no quedando claro por qué ambos iban juntos en el coche, ni el posible vínculo que los unía, la Guardia Civil indagó para descartar cualquier posible ilícito", apuntan desde el Cuerpo. "De esta forma los agentes averiguaron que la chica aparecía como fugada de un centro de menores de Murcia", prosigue la nota.

Cabe recordar que un centro de protección no es un centro de internamiento en el que los menores se encuentren retenidos: en este tipo de instalaciones no hay alambradas ni personal específico de seguridad, y los adolescentes pueden entrar y salir.

Cientos de menores, muchos de origen extranjero, se han escapado desde hace una década de los centros de protección que tiene la Comunidad Autónoma, según refleja el Informe anual personas desaparecidas elaborado cada año por el Ministerio del Interior.

Cuando se produce la desaparición de uno de estos menores, los responsables del centro acuden a Comisaría para interponer una denuncia por desaparición. Con ella también justifican que esta persona ya no se encuentra a su cargo, sino que se ha marchado, aunque se sospeche que lo haya hecho voluntariamente.

Sin embargo, en este caso, "los indicios obtenidos permitieron determinar que, al parecer, la menor se había visto obligada a convivir con el septuagenario, por lo que éste resultó detenido como presunto autor de delito de inducción al abandono de domicilio de menor y de corrupción de menores", subrayan desde el Instituto Armado. La actuación finalizó con la reintegración de la menor bajo la custodia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.