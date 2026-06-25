Detenido un joven de 18 años por matar al vecino de Zarandona hallado en un parque de la pedanía

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años de edad como sospechoso de matar a a David, el vecino de 44 años de Zaradona que falleció en el hospital horas después de ser encontrado en un parque de la localidad casi sin sentido y ensangrentado, confirma el Cuerpo.

Al arrestado, ucraniano nacido en 2008, se le investiga por un delito de homicidio por imprudencia, epxlican fuentes cercanas a la investigación. El chico fue capturado este miércoles por la mañana y será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.

Mientras, "multitud de vecinos de Zarandona despedimos a nuestro querido David, primero con una sentida misa en nuestra iglesia y posteriormente con un emotivo acto en el que hemos acompañado a la familia con una ofrenda de flores y velas", explicaron residentes en la pedanía. "Vuela alto, David", desean, en la página de Facebook en la que comparten hechos de importancia para la población.

"Gracioso desde pequeño"

Uno de los que lo conocían y quería dijo del difunto que era "gracioso desde pequeño y con esa alegría que te caracterizaba. Todo el mundo está con tu familia y puedes estar orgulloso del amor que dejas aquí".

Al hilo, otra mujer aportaba que "se ha visto cuánto queríamos los vecinos a David, con sus bromas, siempre alegre". Calificó el acto de "de despedido muy bonita ,emocionante, imposible no llorar al pensar que ya no te veremos más. Ahora solo nos quedará el consuelo de que se te haga justicia".

Según las primeras hipótesis, David habría pasado horas vivo en el suelo de Jardín Los Geranios, donde se ubica el recinto de fiestas de la localidad. Cuando lo descubrieron el pasado viernes por la mañana, aún respiraba. No obstante, estaba muy grave.

Vecinos que lo encontraron llamaron al 112. El hombre se encontraba en la entrada del recinto, junto a una pared, detallaron los presentes, y estaba sangrando por la boca. El varón estaba solo y entonces los presentes dijeron que no sabían si había sufrido algún tipo de síncope o había sido víctima de una agresión, pero que necesitaba que lo viese un médico. David «tenía los labios reventados y el pómulo de puñetazos», aportó una mujer que vio la escena cuando salió a pasear a su perro.