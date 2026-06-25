Detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco: la víctima, entre la vida y la muerte

Un sujeto ha sido detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco, informaron fuentes policiales, que aseguraron que el afectado se debatía entre la vida y la muerte cuando fue trasladado en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Ocurría sobre las seis de la tarde, en la avenida Juan Carlos I. Se vivieron escenas dantescas, afirman testigos, antes de que el presunto agresor, que estaba cubierto de sangre y con el arma en la mano, fuese interceptado en la vía pública, donde se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Se requirió asistencia sanitaria para el herido, el cual quedó tendido en la vía pública, ensangrentado e inconsciente. Una ambulancia lo traslado, dada la gravedad de sus lesiones, al centro hospitalario ubicado en El Palmar. Además, habría otra persona afectada, aunque con lesiones leves: el mismo sujeto lo habría agredido con una botella de cristal rota.

Según apunto el alcalde, Pedro Ángel Roca, “hay dos personas lesionadas, una leve y otra grave”.

“Hasta el momento, no tenemos más información del estado de salud de los agredidos, por lo que pido que no atendamos a información dudosa que pueda difundirse en las redes sociales con propósitos que no sean informativos”, remarcó el regidor.

Cabe recordar que el pueblo fue escenario, hace un año, de un estallido de altercados de corte racista a raíz de la agresión a un vecino, Domingo, por parte de un sujeto de origen magrebí, lo que llevó a ultras a iniciar una cacería contra inmigrantes.

Volviendo a la agresión de este jueves, testigos detallaron que el sospechoso permaneció junto a su víctima en la calle, incluso cuando el agredido estaba ya sin sentido.

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Testigos captaron con sus teléfonos móviles vídeos que saltaron de WhatsApp en WhatsApp en el pueblo (y que ya obran en poder de la Policía) en los que se ve al sujeto cogiendo el cuerpo inerte del perjudicado y tocándolo cuando estaba en la acera.