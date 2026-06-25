Detenido un joven de 24 años por el tirón al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en Murcia: la Policía sigue buscando al otro asaltante

La Policía Nacional ha detenido a uno de los dos individuos que asaltaron al periodista Mariano Molina en pleno centro de Murcia el pasado martes por la tarde y le robaron una cadena de oro que portaba al cuello, confirman fuentes policiales.

El arresto se produjo este miércoles, cuando los agentes que iban en un ‘zeta’ vieron, por la zona de las tascas a un joven que coincidía con la descripción dada por víctima y testigos. Le dieron el alto y procedieron a su arresto. Fuentes policiales apuntaron este jueves que se trataría del autor material del asalto y recordaron que ya se capturó a dos personas (dos mujeres) momentos después del suceso.

El robo al periodista ocurrió sobre las cuatro y media de la tarde, en la calle Calderon de la Barca, detrás del Banco de España, en Murcia. La víctima sufrió un asalto por parte de un desconocido, el cual le arrebató la cadena de oro (con varias medallas) que portaba al cuello. El ladrón huyó en un vehículo de movilidad personal, un patinete, acompañado de otro sujeto, indican fuentes cercanas al caso. El perjudicado quedó tirado en el suelo, herido.

"Lo arrastraron unos metros y le hicieron magulladuras en la cara, en los brazos y en las piernas”, apuntaron testigos presenciales del asalto. Algunos de los presentes avisaron a Emergencias, para que la ayuda sanitaria (y la asistencia policial) se pusiesen en marcha.

Arrestadas dos mujeres

La Policía Nacional, Cuerpo encargado de la investigación, ha efectuado, en ese momento, dos detenciones: las de dos mujeres que, presuntamente, habrían facilitado el patinete en el que huyeron los sospechosos de dar el tirón. Estas sospechosas fueron identificadas y arrestadas y las inmediaciones.

Ahora se ha detenido al presunto autor material, un joven originario de Argelia. "Previsiblemente se llamará a la víctima para que, por reconocimiento fotográfico, confirme si lo reconoce como uno de los que le robaron", explican fuentes del Cuerpo. Los tres sospechosos pasarán en las próximas horas a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.

Como consecuencia del asalto, el octogenario sufrió lesiones y magulladuras. Afortunadamente, se encontraba consciente. Al lugar se movilizó una ambulancia no asistencial (ANA), que trasladó al herido al Morales Meseguer, para que fuese sometido a un examen médico más en profundidad.

Mariano Molina, veterano periodista especializado en el mundo de los toros, lleva más de un cuarto de siglo al frente del programa ‘De grana y oro’, que dirige y presenta, y se le considera "una institución" en su ámbito.